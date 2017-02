Maestre rechaza un nuevo plan urbanístico y recuerda al PSOE que no gobierna

El Gobierno municipal no redactará un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como quiere el PSOE pero sí está abierto a revisiones puntuales del planeamiento, según ha explicado hoy en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo local, Rita Maestre, tras la Junta de Gobierno.



Maestre, que ha contestado a las preguntas de la prensa las cuestiones que sobre el plan general distancian a Ahora Madrid del PSOE, ha dejado claro que el concejal del ramo, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, tiene todo el apoyo del equipo del Gobierno, después de que éste no se haya mostrad mostrado favorable a un nuevo PGOU para la capital porque “no va a resolver los problemas que tiene Madrid”.



Sin embargo, y dado que el PSOE introdujo el PGOU en el acuerdo de presupuestos, Rita Maestre ha explicado, según recoge Europa Press, que “como en toda negociación trataremos de llegar a un consenso entre ambas posiciones” aunque recordado que quien gobierna la ciudad urbanísticamente hablando es el delegado, “con el respaldo de la alcaldesa”, Manuela Carmena.



Maestre ha destacado que Calvo expone que una nueva redacción del PGOU implicaría una dilación en el tiempo que no es prioritaria para la ciudad. “Lo que no quiere decir que no haya una revisión puntual”, ha matizado. “Estamos a medio camino entre esas dos posiciones”, ha explicado la portavoz.



El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, lleva tiempo pidiendo al Gobierno municipal en el pleno municipal un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), peticiones a las que Ahora Madrid siempre ha respondido que “no es todavía posible”, por lo que los socialistas decidieron incluir el plan urbanístico en el acuerdo que alcanzaron ambas formaciones para desbloquear los Presupuestos de este año. Un acuerdo en el que se plantea la necesidad de revisar el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997,