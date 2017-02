Macri admite que uno de cada tres argentinos está en situación de pobreza

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, de viaje oficial en España, afirmó en RNE que el recibimiento que ha tenido es “impresionante”. Destacó “el nivel de afecto y de calidez que hemos recibido” y reconoció que “es un sentimiento que es de ida y vuelta” ya que “el pueblo argentino ama España”, recodando que tanto los españoles que se asentaron en Argentina como los argentinos que lo hicieron en España “se sintieron en casa desde el día que llegaron”.



El mandatario argentino responde “no me di cuenta” cuando le preguntan su opinión por el hecho de que Unidos Podemos no aplaudiera ayer su discurso en el Congreso de los Diputados y se centra en la circunstancia de que “mayoritariamente tuve un muy cálido recibimiento ya que yo invite a una más estrecha relación” entre los dos país. Aseguró Macri que “con Podemos hay visiones distintas de cosas que están pasando en el mundo” pero insistió en que lo importante es “esta corriente de afecto entre el pueblo argentino y español” a la que hay que dar “una vía para que la puedan canalizar”.



Macri recalcó que la presencia de empresas españolas “es importante y esperamos que cada día sea mayor” y explica que la intención de su Gobierno es “acelerar el proceso de inversión de empresas españolas en Argentina” destacando que España ha hecho “grandes progresos en los últimos 20 años y venimos con intención de aprender de este proceso”.







Cuando le preguntan por el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump responde: “Como dijo el Papa démosle tiempo” reconoce que es optimista porque Trump le ha dicho que quiere tener las mejores relaciones con Argentina.



También opinó el presidente argentino sobre la situación en Venezuela al señalar que “el pueblo venezolano lo está pasando muy mal desgraciadamente y no hay visos de mejora”, subrayando que “el empecinamiento del Gobierno venezolano hace que las cosas estén cada vez con una tensión mayor” citando como ejemplo las altísimas inflaciones y el desabastecimiento de productos esenciales. Por eso reconoció que las relaciones que mantiene con Nicolás Maduro “no son las mejores” lo que achaca a que “yo digo lo que pienso” y que es que el Gobierno venezolano “ha dejado de respetar los derechos humanos y tiene decenas de presos políticos. Cosas que no podemos aceptar en el siglo XXI.”



También le pidieron al mandatario argentino que hiciera un balance de los 14 meses que lleva en la Presidencia, un balance que Macri cree “positivo” y aunque cree que “el populismo destruyo mucho el potencial de crecimiento de Argentina dice que están “en el camino” después de tomar decisiones ‘difíciles que considera están detrás de que la economía crezca este año. A pesar de ello, reconoce que uno de cada tres argentinos está en situación de pobreza”, lo que considera inaceptable para un país con el nivel de recursos que tiene Argentina, por lo que dice que su objetivo es que ese crecimiento de 2017 continúe en los próximos años.



A la pregunta de si ha invitado a los Reyes de España a visitar Argentina, Macri respondió que ya le hizo una invitación formal a Felipe VI de que visitara Argentina “y me respondió que el año que viene con seguridad nos van a visitar “ y subrayó que como el rey le ha confirmado que asistirá a la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española, el que se realizará en la provincia argentina de Córdoba entre el 27 al 30 de marzo de 2019 “pues va a venir dos años seguidos”.