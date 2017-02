El PP niega que haya "intencionalidad" política en el relevo del fiscal de Murcia

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, negó hoy, en una entrevista en RNE, que haya una “intencionalidad política" en el hecho de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya propuesto al Gobierno relevar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien precisamente investiga al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio.



La dirigente del PP argumenta que “no se releva solo a un fiscal” sino que había algunas fiscalías que estaban pendientes de renovación, como era el caso de la de Murcia, y que ahora se han se ha renovado y aclaró se han renovado diferentes áreas de la fiscalía. Y después hay dicho que lo que a ella le tranquiliza es que en “cualquier caso la justicia –en referencia al caso del presidente murciano- seguirá su curso”.



Y a la pregunta de si debería dimitir ya Pedro Antonio Sánchez, Levy dijo que “pediría prudencia que se escuche y que después se tome una decisión”.



También opinó en la radio pública sobre las presuntas reuniones ‘secretas’ entre el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont, y Levy dijo que ella diría que “son reuniones fuera del foco mediático” pero que ve positivas al considerar que la “democracia es un diálogo permanente que es bueno” precisando que también tiene la “tranquilidad de que una de las partes no va a hablar de la secesión ni del referéndum, ya que de eso no se va a hablar”. Y a raíz de eso dijo que “el Gobierno de España es un gobierno que habla y dialoga” y añadió que “el que se mide por sus ausencias es Puigdemont cuando no quiere acudir, por ejemplo, a la Conferencia de Presidentes”.