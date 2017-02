Podemos rechaza honrar a Macri por los papeles de Panamá, el ‘tarifazo’ y la violación de derechos

La llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada de Buenos Aires fue celebrada con ímpetu en la calle Génova de Madrid. Salía Cristina Fernández de Kirchner y llegaba un político con la ideología próxima al actual Gobierno de España.



No hay más que ver lo que han subido los precios de los servicios básicos y de los servicios públicos desde que Mauricio Macri lidera Argentina. El llamado ‘tarifazo’ que ha expulsado a muchas familias de la posibilidad de costearse la electricidad, el gas o el transporte público en su día a día sin que el jefe de Estado haya hecho algo por evitarlo.



Sin embargo, ese no ha sido el único mérito de Macri desde que es presidente. También ha estado presente en los ‘Papeles de Panamá’, ha despedido a casi 100.000 empleados públicos y ha encarcelado a activistas críticos con su Gobierno. Por eso Iñigo Errejón no ha dudado en compararlo con el PP.





Señores del PP, es evidente que Macri es de lo suyos. Pero al pueblo argentino, le decimos: aguanten, no aflojen, que vamos a volver pic.twitter.com/SFhd8mysbd — Íñigo Errejón (@ierrejon) 22 de febrero de 2017

Entregamos a Mauricio Macri una carta por la liberación de #MilagroSala al llegar al Congreso. Que escuche a los organismos internacionales. pic.twitter.com/xkzF2wBwao — Marcelo Expósito (@mrenau) 22 de febrero de 2017

Hoy se recibe a Pte #Macri en el @Congreso_Es. Nosotras rendimos homenaje a los pueblos en lucha de América Latina https://t.co/spAqiP47Hk — Ione Belarra (@ionebelarra) 22 de febrero de 2017

A punto de comenzar el discurso de Macri es el momento de no olvidar y recordar que ¡¡Vamos a volver!! https://t.co/S8EcAVQ8bK — Alberto Montero (@amonterosoler) 22 de febrero de 2017

Es el caso de Milagro Sala, la activista indígena de Jujuy que fue apresada en enero del año pasado y a la que hoy rinde homenaje gran parte de la bancada de Podemos en el Congreso. De hecho, la formación morada ha entregado una carta al líder argentino solicitando la excarcelación de la activista. Por su parte, la nueva portavoz de Podemos,, ha visibilizado la causa vistiendo una camiseta que pide la excarcelación de Milagro Sala.En ese sentido, los diputados de la formación morada han permanecido en sus escaños durante la intervención de Mauricio Macri pero sin ningún ademán de aprobación. Es más, una vez concluido el discurso del presidente argentino han permanecido sentados en sus asientos.