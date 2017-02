El PP quiere convencer a Ciudadanos de que “no es lo mismo meter la pata que meter la mano”

Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, afirmó en una entrevista en la Cadena SER que cree que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no debe dimitir, como piden sus socios de gobierno, por haber sido imputado en el caso Auditorio y “estamos hablando con Ciudadanos para intentar convencerles de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano”,



El coordinador general del PP ha defendido que un político imputado solo debe dimitir cuando se le abra juicio oral, “salvo en casos flagrantes en los que es evidente el delito”.



Para Martínez Maillo, hay disparidad de criterios en torno a la ley de trasparencia de la región de Murcia firmada por el PP y Ciudadanos: “No puede haber una ley que obligue a un político a dimitir por ser imputado porque sería inconstitucional”.



Preguntado sobre un presunto caso de corrupción en la adjudicación de viviendas en Ceuta, el dirigente popular ha dicho que Génova no va a tomar decisiones, de momento, porque desconoce el caso al haberse decretado el secreto de sumario, y que delega toda la responsabilidad “en manos del PP de Ceuta” sobre los cargos políticos implicados.



Por otra parte, Martínez Maillo no ha confirmado ni desmentido la reunión secreta de Puigdemont y Rajoy en la Moncloa el pasado 11 de enero, desvelada este miércoles ‘La Vanguardia’.



Ha dicho que no tiene constancia de que se produjera ese encuentro aunque le parece normal porque “en el ámbito del gobierno y del Parlamento se producen muchas reuniones que tampoco se dan a conocer”. En cualquier caso, ha matizado, el PP siempre tiene la puerta abierta para hablar con el gobierno catalán de cualquier cosa “menos de la independencia”.