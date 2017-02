Rosell califica de “ceremonias” y “espectáculo” las movilizaciones sindicales

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se mostró hoy muy crítico con las movilizaciones que para hoy han convocado CCOO y UGT frente a las delegaciones de la patronal en protesta por la pérdida de poder adquisitivo, unas concentraciones que el representante empresarial considera “una ceremonia” y dijo que si quieren hacer ceremonias que las hagan”, exigiendo a los sindicatos que contesten a sus propuestas “en vez de hacer espectáculos y ceremonias de este tipo”.



El presidente de la patronal afirmó en una entrevista en RNE que hicieron para la subida salarial de 2017 una “propuesta seria que nos sacamos de la manga”, una subida de hasta el 1,5% con un incremento adicional de hasta el 0,5% en función de la productividad de las empresas, recalcando Rosell que esta subida es la media de lo que se está proponiendo en los convenios sectoriales y de las empresas. Dice que la empresas pequenita no ha salido de la crisis, las que facturan menos de un millón están en negativo.



Según Rosell es una propuesta parecida “a la de Italia, Francia y Alemania, con una consideración: en España más del 51% de las empresas que cotizan en Impuesto de Sociedades están en pérdidas”. “La crisis no ha acabado en las pequeñas y medianas empresas. Está ahí y parece que los sindicatos no se enteran”. E insiste en que la empresas pequeñita no ha salido de la crisis, las que facturan menos de un millón están en negativo y "no han cerrado la persiana de milagro"



Y se ha mostrado también muy duro al pedir a los sindicatos que “no vengan a las reuniones sin contestar a las cuestiones que les estamos planteando”. “Sentarnos a hablar para perder el tiempo… ni un minuto más”, aseguró y añadió: “Nosotros estamos preparados estamos a la espera de que nos lo digan”.



Y sobre la amenaza de una huelga general de la que hablan los sindicatos, Rosell aseguró “que hagan lo que crean oportuno” insistiendo en que lo primero es “hablarlo en la negociación colectiva de las empresas y no veo que no haya dialogo en los convenios sectoriales ni en las empresas”.



También opinó Rosell sobre la reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, que según La Vanguardia se celebró el 11 de enero, que estas reuniones “tienen que existir lo ilógico sería que no existieran” y cree que se ha mantenido en secreto para “no dar espectáculo”. Con Cataluña queramos o no hay un problema que repercute en la política española de una manera importante o lo afrontamos o lo dejamos ahí para que se pudra aún más.





Sobre los estibadores, Rosell dijo que “los monopolios se acaban y deben acabarse paulatinamente” y recalcó que “tiene que haber libertad de contratación y hay una presión europea que nos pueden costar una multa”. Señalando que hay intentar pactarlo para que se acabe de la mejor manera posible, ya que hay que “mirar al futuro y olvidarnos del pasado”. “Los monopolios no se pueden mantener y este es uno más”, concluyó.