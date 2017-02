Podemos celebra el acercamiento que propone Pedro Sánchez

Podemos se mantiene atento a los movimientos de Pedro Sánchez. El proyecto que presentó este lunes el ex secretario general lanzaba una serie de guiños a las “nuevas formaciones de izquierdas” para buscar la colaboración si vuelve a capitanear al PSOE. Un documento que no ha pasado desapercibido para la nueva portavoz de la organización morada en el Congreso, Irene Montero.



A pesar de que la diputada ha manifestado que no hará “valoraciones respecto a los procesos internos del PSOE”, Montero ha aplaudido el camino que ha tomado Sánchez. Y es que la nueva ‘número dos’ de Podemos ha declarado a los periodistas que se pueden “imaginar que estamos orgullosos de que diferentes actores políticos estén de acuerdo con posiciones que para nosotros son de sentido común y que llevamos defendiendo desde que nacimos”.



No obstante, Montero ha advertido que la mayor preocupación que recorre en las filas moradas es lo que haga el PSOE tras el Congreso Federal. El deseo de la portavoz parlamentaria pasa porque los socialistas “dejen de ser el Ministerio de maquillaje social del PP”. Y eso pasa, a ojos de la diputada, por situarse “en el lado de las políticas del cambio”.



“Que no apoye al PP, no sólo la investidura de Rajoy cuando dijeron que no lo iban a hacer, sino también el techo de gasto o medidas de maquillaje como las que tienen que ver con el salario mínimo o la pobreza energética que, como hemos visto, eran medidas para hacerse la foto y para la galería y no medidas que solucionen los problemas de la gente”, ha reprochado.



Por ello, la portavoz de Podemos en la Cámara Baja ha reiterado que esos movimientos socialistas son los que captan mayor atención en su organización. Aun así, Montero ha apuntado que “siempre es bueno que haya diferentes actores que empiecen a ver cosas que a lo mejor no veían antes”.