Los estibadores se reúnen con la patronal sin la presencia del Gobierno

Los representantes sindicales de los estibadores – la Coordinadora de los Trabajadores del Mar, CCOO, UGT y CIG – y la patronal Anesco mantendrán este martes una nueva ronda de negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sector de la estiba que impida los paros preconvocados para la próxima semana.



La cita tendrá lugar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que realizará de mediador entre las partes a petición de los implicados. Este hecho, unido a que el Ministerio competente (el de Interior) no está presente en la negociación, revela que sindicatos y patronal negociarán asuntos ajenos al decreto que, previsiblemente, será aprobado el viernes.



Esos asuntos que podrían negociar en la jornada de hoy serían los referidos a la negociación colectiva, ajena al Gobierno, como la subrogación laboral y la continuidad en el empleo, la formación y los requisitos profesionales y la organización del trabajo, entre otras cuestiones a dialogar.



Los estibadores han repetido en más de una ocasión que no están en contra de reformar el sector, ni en contra de cumplir la sentencia de Bruselas. Sin embargo, consideran que esa sentencia está siendo reinterpretada por un Gobierno que quiere aprovechar la circunstancia para liberalizar y “precarizar” el último sector productivo no liberalizado del país.



Por eso, y porque creen que la nueva regulación conllevará recortes salariales y despidos generalizados, mantienen los preavisos de huelga paras la próxima semana.