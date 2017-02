El PP trata de convencer a Rivera para que pare su campaña contra el presidente de Murcia

El coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado que los populares tratarán de “convencer” a Ciudadanos para que frene su ofensiva contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, citado como investigado (antes imputado) por el caso Auditorio.



El dirigente popular ha defendido que hay que “esperar” antes de pedir la dimisión del presidente de de la Región de Murcia, ya que no está afectado por un “caso de corrupción”. “No estamos hablando inicialmente de un caso de corrupción y siempre será en el ámbito del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular de Murcia, ha sostenido Maillo, según Europa Press, en declaraciones a los medios un desayuno organizado por esta agencia en Madrid.



Y es que, aludiendo a una frase que se hizo “famosa” durante las negociaciones con los de Albert Rivera para el pacto de investidura, Maillo ha destacado que “no es lo mismo meter la pata que meter la mano”. Para el coordinador general del PP, Sánchez no cometió ningún delito de corrupción en el caso Auditorio, sino que se trataría de una prevaricación administrativa.



Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no cree tampoco que el presidente de Murcia deba dimitir. “El hecho de que cualquier persona tenga que comparecer ante los tribunales me parece que pone de manifiesto que todos somos iguales ante la Ley y estamos obligados a rendir cuentas”, ha afirmado el titular de Justicia.



“De ahí derivar una responsabilidad política en un trámite sin conclusiones, sólo una mera investigación, en mi opinión y así lo hemos puesto en el PP no es el momento”, ha sostenido Catalá, según la SER.



El ministro ha insistido en que “todavía no hemos aprendido a tener la mesura de esperar a que haya conclusiones” y ha reclamado “prudencia” antes de exigir responsabilidades políticas al presidente de la Región de Murcia. En su opinión hay “antecedentes recientes” que aconsejan “mesura” antes de obligar a un cargo a renunciar a sus responsabilidades.