Garzón cree que hablar de de Errejón para la Comunidad de Madrid es “muy precipitado”

El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, aseguró en RNE que el nombramiento de Irene Montero como portavoz parlamentaria de Podemos es “una decisión autónoma de Podemos, nuestro aliado” y añadió que “si esto sirve para dar un buen cambio al grupo parlamentario será siempre una buena noticia”, pero insistió en que “es algo que ha decidido Podemos de forma autónoma y que nosotros respetamos”.



Y precisó que desde IU “no nos vamos a meter en las peleas ni debates internos de otras formaciones aliadas, lo importante no es como nos llevamos entre nosotros sino si somos capaces de llevar adelante el trabajo que los ciudadanos nos han encargado”.



También opinó Garzón sobre la decisión de Podemos de que Íñigo Errejón sea candidato a la Comunidad de Madrid, lo que considera “muy precipitado”, Y explica que “hablar ahora, a tantos meses vista, de las autonómicas es precipitado, ya que no sabemos si vamos a ir conjuntamente a las autonómicas y hay muchas más tareas que acometer ahora mismo”. Y precisa que Errejón sería el candidato a las primarias de Podemos y “si vamos a un espacio de confluencia y a unas primarias y las gana Errejón no hay nada que decir, pero esto son futuribles ya que quedan dos años”.



Igualmente le preguntaron a Garzón en la emisora pública si cree que ha habido contactos secretos entre el Gobierno central y el de la Generalitat y él responde que cree que “siempre ha habido una comunicación” y “no lo veo mal”, aunque recalcó que “en una democracia no está bien que se tengan que ocultar los contactos, que hay que afrontar con responsabilidad y con madurez”.