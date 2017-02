Carmena redobla los esfuerzos para atraer a vendedores de pisos y ampliar el parque de viviendas

La creación de un potente y amplio parque de viviendas es uno de los objetivos que se ha marcado Manuela Carmena. Es habitual escuchar a la alcaldesa de Madrid hablar del déficit de pisos de titularidad municipal que tiene la ciudad para abordar el problema de la vivienda. Y es que la visión de la regidora pasa porque la ciudad “necesita mucha vivienda social, al menos en torno a 10.000” pisos.



Por ello, el Ayuntamiento de Madrid se ha lanzado, de todas las maneras, a aumentar este número para el alquiler social. Y la medida más inmediata que ha anunciado es la construcción de 1.150 pisos en Puente de Vallecas. El objetivo, según anunció el Consistorio, es que entre abril y mayo de este año estén ya disponibles para destinarlas a los vecinos madrileños. Pero esto no es suficiente.



Mientras tanto, Carmena continúa su búsqueda de pisos vacíos por la ciudad. “En dos o tres meses empezaremos a construir casas pero eso no soluciona el problema, tenemos que seguir comprando. El objetivo es un nuevo parque de unas 3.000 viviendas”, afirmó la alcaldesa de Madrid en una reciente entrevista en el medio CTXT. Para ello, las fórmulas que ha lanzado el Consistorio son constantes: anuncios para atraer a vendedores, negociaciones con la Sareb, con los bancos…



Los cálculos que maneja la alcaldesa cifran en un total de “6.000 personas que demandan vivienda”. Todo en un parque público que tiene el Consistorio con múltiples problemas ante la baja disposición. De esta manera, los mensajes de Carmena para convencer a los vendedores de pisos vacíos no se detienen. Y esta semana ha vuelto a lanzar su oferta: “Los precios que el Ayuntamiento ofrece son buenos. Los asesores nos han dicho que están muy bien. Además, el comprador es el Ayuntamiento, con la garantía y seguridad que da, y el precio que ofrecemos se paga de manera inmediata y está bien”.



Pero hasta el momento los planes de compra no han sido satisfactorios para el equipo de gobierno. Como confesaba la regidora en la mencionada entrevista, apenas seis vendedores acudieron al Ayuntamiento de Madrid ante la oferta de compra de 120 viviendas. Un bajo éxito que Carmena justificó a que los propietarios “decían que no estaba muy ajustado el precio, que lo que nosotros pedíamos es que estuvieran en buenas condiciones o simple desconfianza, no lo sabemos”.



De ahí este nuevo llamamiento para conseguir que llamen a la puerta del Palacio de Cibeles para vender, más visto que el entendimiento con las entidades bancarias tampoco ha reportado grandes resultados. A pesar de que uno de los primeros movimientos que realizó Carmena cuando llegó a la alcaldía fue reunirse con el presidente de Bankia, la realidad de ese primer acuerdo se aleja de un final feliz. “Nos ofrecieron 100 viviendas y antes de comprarlas exigimos ver en qué condiciones estaban. Las condiciones eran absolutamente desastrosas; con muchas ocupadas y teniendo el preacuerdo, lo disolvimos porque era imposible mantenerlo”, lamentó la alcaldesa en CTXT.



Una entrevista realizada hace un mes donde Carmena da muestras de esa ‘frustración’ que está viviendo el Ejecutivo local para ampliar el parque de viviendas públicas. Incluso, la posibilidad de pedir espacios para vivir a la Iglesia también está sobre la mesa: “Hemos tenido reuniones con el arzobispado y les hemos planteado lo que el Ayuntamiento necesita. Hemos visto la posibilidad de ceder locales de los conventos para poder transformarlos en escuelas infantiles, abrir parques, etc. De las viviendas no hemos hablado pero hemos hablado de esos temas. Un objetivo fundamental para nosotros ahora es conseguir más viviendas”.



Una limitación de viviendas que el Consistorio busca reducir, pero que se antoja como uno de los puntos fuertes de la política municipal. Y todo pasa, como apuntó Carmena, por “seguir comprando viviendas” al ver que la construcción “lleva mucho tiempo”.