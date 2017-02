Bono niega pagos a Bárbara Rey en los gobiernos de Zapatero y siembra dudas sobre Aznar

Nuevo capítulo en el culebrón en torno a los posibles pagos de miembros del CNI a Bárbara Rey con fondos reservados para que la vedette no desvelara, según algunos medios, sus presuntas relaciones con el rey Don Juan Carlos. El exministro de Defensa José Bono niega que durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se pagara a la actriz con cargos a los Presupuestos del Estado. Otra cosa es lo que pasara antes.



“No puedo dar fe del pasado. Pero desde que Zapatero llegó al Gobierno, no se pagó a esa señora con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo que ocurriera antes lo ignoro”, afirma Bono en una entrevista a Vanity Fair sobre el supuesto chantaje al monarca. Un asunto que Unidos Podemos ha llevado al Congreso.



Asimismo habla sin tapujos sobre la carrera a la Secretaría General del PSOE en las primarias. Y lo hace para defender la necesidad de que el partido elija candidatos que “puedan ganar y Pedro Sánchez solo ha acreditado que sabe perder”. “Perdió 20 diputados en diciembre y 5 más en junio, conduciéndonos al peor resultado de nuestra reciente historia. De él no tengo mala opinión personal, pero el PSOE debe elegir candidatos que puedan ganar y él, electoralmente, solo ha acreditado que sabe perder”, sostiene Bono que anuncia su apoyo a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. “Yo votaré a Susana”, afirma el manchego.



En cuanto al siempre polémica tema de las puertas giratorias y el debate en torno a si él debía contar, o no, con determinados privilegios por su condición de expresidente de Castilla-La Mancha, explica que “hay algo de demagogia en estos asuntos”. “Si quien estuvo en política no pudiera trabajar profesionalmente fuera de ella se obtendría la casta perfecta. Los políticos no funcionarios se aferrarían al cargo para evitar un desempleo seguro” y se hace la siguiente pregunta: “¿Felipe González no puede ser consejero de una empresa 20 años después de su cese?”.



El exministro de Defensa también habla del regreso de Federico Trillo al Consejo de Estado. “Trillo se suele mover políticamente en parámetros éticos distintos de las personas normales. Todos los consejeros de Estado han declarado responsable a su ministerio en un asunto tan grave como la muerte de 62 militares españoles. Yo no hubiese pedido el reingreso pero… por suerte no soy capaz de ponerme en la piel de Trillo”, declara Bono.



A preguntras sobre una gran coalición, el veterano socialista destaca que “Rajoy dialoga más con el PSOE, pero de ahí a la gran coalición hay un trecho que solo se debe recorrer en caso de emergencia nacional” y no se arrepiente de haber invitado a cenar a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón en el pasado.



“Sería grave que solo comiésemos con quienes piensan como nosotros”, dice Bono, “pero ahora no toca cenar con Podemos, ahora toca merendárselos”.