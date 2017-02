Pedro Sánchez diseña un 'nuevo PSOE' que trabaje por una "alianza” con Podemos

Pedro Sánchez ha lanzado su proyecto de cómo debe ser el ‘nuevo PSOE’. Y para renovar el partido y su futuro, el ex secretario general de los socialistas ha marcado una necesidad: el entendimiento con las “nuevas formaciones de izquierdas”. Al poco de dejar su puesto en Ferraz, Sánchez fijó como uno de sus errores su relación con Podemos, algo que pretender corregir en esta etapa que ha abierto tras anunciar que se presenta a las primarias.



“Hay que trabajar por una nueva coalición progresista liderada por una socialdemocracia renovada, en alianza con nuevas formaciones de izquierdas que hayan madurado en sus planteamientos, y con los demócratas”. Esta frase que se puede leer en el documento de Sánchez ‘Por una nueva socialdemocracia’ y sirve para ver la apuesta que ha presentado el exlíder socialista, a pesar de que no cita explícitamente a Podemos.



Sin embargo, el socialista también deja una serie de mensajes a esas “otras fuerzas de izquierdas”: las reformas que lancen deben ser “factibles”. “Deben entender y aceptar que las reformas, moderados o radicales, graduales o disruptivas, no son asuntos desconectados de la realidad concreta, sino que su bondad y su utilidad no se miden solo por su posible valor teórico intrínseco, sino por su sostenibilidad y por el grado en el que resulten factibles, obviando sus efectos negativos. Por lo tanto, lo fundamental son las alianzas que las hagan realizables, alterando las correlaciones de fuerzas existentes”, ha reclamado Sánchez.



De hecho, Sánchez ha matizado la necesidad de “no entrar en colisiones frontales y sistémicas con otras formaciones de la izquierda”. Asimismo, el candidato también ha apuntado a la intención de no “mimetizarse con ellas, entendiendo que se trata de dos realidades políticas distintas, dos ‘universos’ diferentes que parten de valores políticos, discursos y estrategias políticas no siempre coincidentes”. Aunque todo con un objetivo común: “Poner coto a las políticas neoliberales y austericidas que tanto daño causan”.



Ampliar los lazos con los sindicatos



Una nueva política estratégica que quiere insuflar al PSOE donde las relaciones no se queden únicamente con las organizaciones políticas “de izquierdas”. Y ahí entra en escena los sindicatos. “Para cambiar el modelo económico y social neoliberal es necesario potenciar las alianzas con las organizaciones de los trabajadores”, ha destacado Sánchez. Y “en particular con su organización hermana histórica, la Unión General de Trabajadores, y también con Comisiones Obreras”.



De esta manera, un título aparece en la idea del ex secretario general: la “Alianza de Progreso”. Una unión que impulse la “acción de todas las fuerzas que coincidan en la necesidad de desarrollar una democracia avanzada en lo político y en lo económico que haga progresar la justicia social”. Incluso, Sánchez busca ir más allá de los sindicatos tradicionales y ha reclamado la creación de “nuevas formas de organización de los trabajadores a tiempo parcial, del trabajo autónomo y de los trabajadores y trabajadoras independientes”.