Los ‘ayuntamientos del cambio’ cargan contra Rajoy por no querer reunirse para hablar de refugiados

Las grandes ciudades españolas se movilizan para reclamar que los refugiados lleguen a suelo español. Las calles barcelonesas se llenaron este fin de semana de ciudadanos exigiendo la acogida y los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ han decidido elevar la presión para que el Gobierno de Mariano Rajoy cumpla lo pactado con Bruselas en esta materia. No obstante, la actitud que han detectado del Ejecutivo ha sido bien distinta a lo que esperaban.



Según ha comunicado el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, Ada Colau, Joan Ribó, Pedro Santisteve y Xulio Ferreiro, alcaldesas y alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y A Coruña, respectivamente, “deploran que el presidente del Gobierno haya rehusado reunirse con ellos para sentar las bases de una colaboración estable entre el Ejecutivo y los representantes municipales a fin de garantizar una atención digna a los refugiados que huyen de la guerra de Siria”. Una petición que lanzaron en diciembre solicitando a Rajoy “una entrevista urgente” y que no ha encontrado respuesta.



Y es que la única comunicación que han recibido estos ‘ayuntamientos del cambio’ ha sido la del secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro Mur, el cual envió una carta, en nombre de Rajoy, sentenciado que “la mejor forma de coordinar y optimizar todos los esfuerzos es la conexión directa con el Sistema Nacional de Acogida e Integración, gestionado por el Ministerio de Empleo a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración”. Una respuesta que no ha satisfecho a los regidores.



Carmena, como ha asegurado el Consistorio madrileño, se ha mostrado “sorprendida” de que Rajoy haya decidido declinar su invitación para “intervenir directamente en un asunto clave como es la crisis de refugiados”. Una carta que envió Bermúdez de Castro en el que el presidente del Ejecutivo agradecía “la generosidad de los ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y A Coruña”, pero donde dejaba claro que los servicios de la Secretaría General de Inmigración y Emigración era la única vía para abordar este asunto.