Ciudadanos confía en que Pedro Antonio Sánchez dimita tras su imputación

Ciudadanos se mantiene a la espera de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dé un paso a un lado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia haya confirmado su imputación por el ‘caso Auditorio’. Por el momento, la formación naranja ha manifestado que el popular “debe cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir”.



El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha afirmado que Sánchez, “en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia”, debería tomar el camino de la dimisión tras su reciente citación a los juzgados. “Es Pedro Antonio Sánchez quien debe pensar en los murcianos porque la imagen de nuestra Región no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado por cuatro supuestos delitos muy graves”, ha aseverado la organización que dio el poder al PP en Murcia.



Y es que para el portavoz regional de Ciudadanos, “el valor que tenemos las personas es el valor de nuestra palabra”, por ello, se ha mostrado “convencido” en que el presidente murciano “va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos”. Pero romper el pacto de investidura no corre por las mentes de los ‘naranjas’, la semana pasada, antes de conocerse esta imputación y cuando los rumores de investigación estaban creciendo, el partido sentenció, como recogió El Español, que el PP debería proponer otro candidato y renegociar el pacto.



De hecho, la formación naranja ha apelado al punto 1.1 del acuerdo de investidura. En éste, según Ciudadanos, “se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial”. Algo que se ha cumplido con Sánchez, tal y como han matizado desde la organización: “El presidente está imputado o investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política y esta situación conculca claramente el acuerdo que firmó, así que debe afrontar su responsabilidad”.



Por todo ello, Ciudadanos ha apuntado a que la dimisión es inevitable. Asimismo, el partido ha valorado que los argumentos de los populares para “justificar una posible no dimisión, no soportan el más mínimo análisis serio y razonable”. Para la formación intentar “enmascarar como ‘error administrativo’ una serie de presuntos delitos que un juez pone el plano del Código Penal” es buscar “considerar a los murcianos demasiado legos en materias jurídicas, o demasiado dispuestos a comulgar con ruedas de molino”.