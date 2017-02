Sánchez Martos asegura que “no existe ni un solo motivo de alarma social” sobre la vacunación

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha querido dejar claro este lunes en una visita al Hospital Severo Ochoa de Leganés que la sanidad madrileña no tiene problema alguno con el desabastecimiento de vacunas. El popular ha manifestado, como ha recogido Europa Press, que “no existe ni un solo motivo de alarma social” a la hora de vacunarse en la región.



De hecho, Sánchez Martos ha señalado que “aún hay dosis” para la gripe, a pesar de la campaña de vacunación que se ha protagonizado en la Comunidad de Madrid. No obstante, el consejero de Sanidad ha matizado que en este momento la región vive “un pico muy bajo” de incidencia con esta virus, cifrando los 67 casos por cada 100.000 habitantes. Aun así, el político ha declarado que se sigue están “en epidemia”, escenario que confía que “vaya desapareciendo”.



Asimismo, el consejero de Cristina Cifuentes ha informado de que este invierno ha sido el “año que más vacunas” se han puesto. Algo que, a su entender, “indica el éxito de la salud pública y de sus profesionales”. No obstante, las críticas y la polémica también han bañado al recorrido de la Consejería de Sanidad durante este periodo.



Y es que el despido de Goretti Pacheco, la enfermera que fue cesada de su puesto por reclamar a Sánchez Martos vacunas de tosferina para embarazadas, ha sido uno de los episodios más notables que han estado vinculados con esta campaña de vacunación. Respecto a esta dosis, el consejero de Sanidad ha apuntado que los trabajos se han dirigido hacia “las mamás embarazadas”.



Sánchez Martos ha asegurado que no se ha dejado de vacunar a los niños de seis años, sino que se ha “retrasado la dosis de recuerdo” para “poder beneficiar a las mamás embarazadas desde la semana 26 para que el niño nazca con los anticuerpos”. En cuanto a la vacuna de la Meningitis C, el popular ha declarado que “no hay ningún problema” con esta vacuna, mientras que sobre la B, como ha apuntado Europa Press, la sanidad madrileña “tiene reservas suficientes para utilizar esa vacuna en los niños que tienen la indicación específica clínica”.