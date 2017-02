El PSOE lamenta que Cifuentes les haya dejado “al margen” en la negociación de los presupuestos

La decepción se ha instalado en el PSOE de la Asamblea de Madrid al conocer la firma de un acuerdo presupuestario entre PP y Ciudadanos. Ángel Gabilondo ha lamentado este lunes que el Gobierno regional les haya mantenido “absolutamente al margen” de la elaboración del proyecto de presupuestos, que el portavoz socialista ha tildado de “acuerdo cerrado”.



Y es que la intención del Grupo Socialista en el Parlamento madrileño era de ayudar a la redacción. “A pesar de nuestro reiterado ofrecimiento a colaborar permanentemente, no hemos tenido ocasión de hacerlo”, ha reprochado Gabilondo. No obstante, como ha confesado el diputado, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha manifestado a los socialistas que su colaboración debe ser a través de enmiendas. A lo que Gabilondo ha matizado que les hubiera gustado participar, “al menos”, para apuntar cuáles eran, a su juicio, los objetivos; “luego el Gobierno tiene la competencia de hacer su propuesta”.



“Pero quiero decir, en primer lugar, que no conocemos estos presupuestos, lo que conocemos, a medias, es que hay incrementos aquí y allá, pero nosotros queremos analizar cómo, en qué modo, se van a utilizar esos incrementos y si responden a las efectivas prioridades, queremos estudiar detenidamente el anteproyecto que se presenta”, ha explicado, tal y como ha recogido Europa Press.



Aun así, el socialista ha apuntado que lo que “sí conocemos es la ejecución de los presupuestos últimos y estamos preocupados por la poca solvencia, por el modo en el que se ha gestionado este dinero público, que nos parece que no ha sido eficiente”.