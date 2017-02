El alcalde de Valladolid cree que Patxi López “no tiene ninguna posibilidad” de liderar el PSOE

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha afirmado que Patxi López no tiene nada que hacer en las primarias del PSOE. El exlehendakari “no tiene ninguna posibilidad de ser el próximo secretario general del partido”, ha señalado el regidor, que ha destacado que “no hay más que ver los actos que está organizando y la llamada que siente la militancia hacia el liderazgo que pueda ejercer”.



En una entrevista en Espejo Público Puente ha explicado que no entiende las “prisas” que hubo en su día para “poner en marcha la legislatura”, algo que se hizo tras la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, ya que el mes de febrero llega a su fin y “no hay Presupuestos”.



El alcalde de Valladolid también ha explicado que Pedro Sánchez será leal al secretario general del partido que salga de las primarias si él no es elegido para este puesto y, en caso de serlo, pedirá lealtad al resto de candidatos. Para Puente es necesario que cuando terminen las primarias se respete el resultado y haya “unidad” en torno al liderazgo y al proyecto que se quiera llevar a cabo.



Asimismo el regidor socialista ha lamentado que en la calle se identifica al PSOE con la derecha con expresiones como 'PPSOE' y no entiende “a dónde va esta estrategia política”.



Rifirrafe con Madina



Óscar Puente ha sido noticia este fin de semana por su respuesta a las palabras de Eduardo Madina en una entrevista este domingo en El Mundo en las que lanzaba un mensaje, aunque sin citarlo, a Pedro Sánchez. “Hay quien piensa primero en sí mismo, luego en el partido y, por últimos en el país”, decía el coordinador de la ponencia política del Congreso del partido



El alcalde de Valladolid, reconocido 'sanchista' no tardó en responder a Madina. Y lo hizo desde su cuenta de Twitter. “Hay quien piensa primero en sí mismo, luego en sí mismo y …finamente… en sí mismo también. Pero ya no engaña a nadie”, respondió Puente. Una frase que desató un enfrentamiento entre aquellos que compartían esta posición y los que no.





Hay quien piensa primero en si mismo, luego en si mismo y ...finalmente...en si mismo también. Pero ya no engaña a nadie. pic.twitter.com/XFBIHuIR79 — Oscar Puente (@oscar_puente_) 19 de febrero de 2017