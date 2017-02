UGT pide a Linde que deje hablar de retrasar la jubilación y se dedique a vigilar a los bancos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, criticó en RNE muy duramente que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, proponga aumentar la edad de jubilación y se preguntó ¿para qué, para que tengamos un desempleo juvenil más alto?” para después señalar que el gobernador del Banco de España debería afinar un poquito más.



También criticó que Linde hable de impulsar los fondos de pensiones privados “en un país en el que muchas personas cobran pro debajo del Salario Mínimo Interprofesional( SMI)”, algo que al sindicalista le “parece propio de alguien que desconoce la realidad que se vive en el país”. Y a continuación criticó que el Banco de España se dedique a dar consejos cuando “ellos no hacen lo que tienen que hacer” recordando que “el lío en el que estamos es consecuencia de la falta de vigilancia del Banco de España”.



Pepe Álvarez hace notar la desconfianza de la gente en poner sus fondos en instituciones financieras cuando después pueden “recapitalizarlas y que vuelvan a malgastar nuestro dinero” y añadió: “Quién me dice que el Bando de España puede ser fiable a la hora de vigilar a las entidades financieras”. E insistió en que el Banco de España no puede dar consejos a nadie cuando nadie sabe cuál es el sueldo de su gobernador e informó que él lo ha lo ha preguntado muchas veces y no se puede ver en ningún sitio y dijo que sería bueno “abrir puertas y qué supiéramos que gana la cúpula directiva del Banco de España”.



También le preguntaron a Pepe Álvarez sobre las conversaciones secretas entre el Gobierno central y el catalán, que Carles Puigdemont niega, y el secretario general de UGT manifestó que “si no existen conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat deberían existir”, ya que “si se mueven cosas mejor para los ciudadanos de Cataluña y mejor para los ciudadanos de España, hace falta más diálogo sin visualización y menos titulares. Hay que dar valor político a una vía de diálogo, todo lo que sea abrir conversaciones es altamente positivo.



Además, durante la entrevista el líder de UGT dijo que está satisfecho por las manifestaciones que se han celebrado este domingo en más de 40 ciudades, para reclamar “empleo y salarios dignos” ante las subidas de precios y la pérdida de poder adquisitivo y explica que su satisfacción se debe a que se han incluido aspectos reivindicativos que tienen que ver con los ciudadanos que no están en activo, pensionistas y desempleados y a “poner de manifiesto que hay bolsas de pobreza absolutamente inaceptables”.



“En un país en el que crece la economía y crecen los multimillonarios crece la pobreza es un contrate que tenemos la obligación de poner en la calle”, señaló Pepe Álvarez, quien añadió que esas “bolsas de pobreza tienen que ver con las reformas que se han hecho en estos últimos cinco años”.



Cuando le preguntan si habrá una huelga general, el representante sindical afirmó que hay volver a un mercado laboral en que “la gente trabaja con estabilidad seguridad y salarios dignos y recordó que “el 91% de los empleos que se crean cada mes son temporales y del 9% que son indefinidos cuatro son indefinidos a tiempo parcial” con el agravante de que el “60% de las personas que lo tienen no quieren tenerlo a tiempo parcial querrían tenerlo a jornada completa” y explica que del hecho de que eso cambie “depende que las movilizaciones vayan creciendo y que haya una huelga general”.



Aunque también recuerda el parlamento puede cambiar cosas antes no podía y deberíamos aprovechar esa coyuntura y conseguir cambios sin tener que acudir a una huelga general, reconociendo que “es un cartucho que cuesta mucho utilizarlo”.