Más de 145.000 personas reclaman a Educación que abone las becas cuanto antes

El inicio del curso escolar queda lejos. De hecho, enfila el ecuador del mismo y aún quedan incertidumbres por resolver. Aparte de las cuestiones educativas, una preocupación recorre a los estudiantes: ¿Qué pasa con sus becas? “El retraso de este año se hace insostenible”, denuncia Daniel G.A, el protagonista de una recogida de firmas en Change.org que ya supera las 145.000 rúbricas.



Y es que el relato que realiza el usuario de la plataforma deja en evidencia los problemas del Ministerio de Educación para solventar rápidamente las miles de solicitudes de becas. Algo que repercute muy directamente en los estudiantes, como recuerda Daniel: “Recibo comentarios de estudiantes que no pueden pagar el piso, que llevan una semana comiendo lechuga y bebiendo té, sin poder pagar las facturas básicas: luz, agua… Tenemos que cambiar esto”.



Mientras, el curso sigue avanzando. Finiquitada la primera evaluación/cuatrimestre, el escenario que se vive en España deja a “miles de estudiantes, más de cuatro meses después de empezar, sin recibir la beca que nos permite hacer frente a los gastos que conllevan los estudios universitarios y no universitarios”. Pero lo “peor” no queda ahí, tal y como matiza Daniel: “Hay otros tanto miles que no saben si se la han concedido o no”.



Por el momento, todas las miradas apuntan a ese ansiado Pacto de Estado que ha anunciado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero esta cuestión ha saltado de por medio. De hecho, el PSOE sacará a la tribuna del Congreso de los Diputados la política educativa del Gobierno. El diputado Ignacio Urquizu recriminará al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, “la caída de las becas y de las ayudas”, como anuncian los socialistas, en la próxima sesión de control. “¿Por qué se empeña en perjudicar a los estudiantes con menos recursos?”, tendrá que responder el popular.



Los tiempos de resolución y de entrega de la beca desesperan a los estudiantes. Y es que, como apunta la petición en Change.org, “el cobro de la cuantía variable se realizará a finales de curso”. “Estas becas son nuestro derecho y son vitales para que podamos seguir adelante. ¿Esta es la educación de excelencia que queremos conseguir en España?”, se pregunta Daniel y afirman cientos de miles de firmantes. De ahí la exigencia de abonar de manera inmediata las becas “y muchos tengamos que abandonar los estudios”.Por ello, vistos los problemas que se han registrado (y los que quedan hasta el cierre total del pago), dos propuestas emanan para que “el año que viene no vuelva a ocurrir”. La primera de ellas tiene que ver con un: “Con la idea de poder presentar las becas en julio y empezar con las resoluciones en agosto y septiembre”. Una medida que, a ojos del protagonista de la iniciativa, permitiría “disfrutar de la beca al principio de curso y no a mediados o finales, como actualmente; lo que no tiene ningún sentido”. La segunda propuesta vira reclamando “elúnicamente de partes fijas (cómo se venía llevando a cabo en nuestro país hasta 2013); ingresándose todo el importe en un único pago”.Un sentir que ha llegado a la escena política y que más de 140.000 personas reclaman. “Que paguen las becas ya. Yo tengo tres hijos y les hace falta para estudiar”, se puede leer entre los comentarios que acompañan a la petición, lo que vale como resumen del grito que han elevado cientos de ciudadanos.