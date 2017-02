Bescansa: "Es bueno para la Hacienda Pública que Urdangarin entre en la cárcel"

Carolina Bescansa, cofundadora y diputada de Podemos afirmó en RNE ante la inminente sentencia el caso Nóos que “le conviene a la Hacienda Pública que Iñaki Urdangarin entre en la cárcel pero conviene esperar a que la sentencia tenga lugar” y criticó que se han hayan movido” todos los resorte poder judicial para tratar de defender a los poderes del Estado” aunque recalcó que “gracias a los jueces valientes las causas se llevan hasta al final y probablemente vamos a asistir a una condena”.



Opinó Bescansa que “es bueno que no haya impunidad pero hubiera sido mejor que no hubiera sido tan difícil para jueces y fiscales” llevar adelante esta causa y destacó “el calvario que han tenido que padecer para poder tener que sentar en el banquillo a los grandes de España”.



A la pregunta de si esta causa ha hecho daño a la monarquía, la parlamentaria de Podemos responde que “gran parte de la sociedad española piensa que la monarquía es corrupta y la institución está muy tocada en nuestro país”.



Sobre su situación interna de Podemos después de la asamblea ciudadana de Vistalegre, Bescansa dice que “nadie está en podemos para estar en ningún cargo y serán los compañeros los que decidan” pero explica que no puede seguir siendo secretaria general del grupo parlamentario porque ya no forma parte el Consejo Ciudadano.