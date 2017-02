Madina avisa al futuro líder del PSOE: debe asumir el "proyecto" del Congreso Federal

El futuro secretario general del PSOE deberá seguir lo que se dicte en el 39 Congreso Federal del PSOE. Así lo ha recordado el coordinador de la ponencia política de dicho enclave, Eduardo Madina. De hecho, el diputado vasco ha definido cuál debe ser el papel del líder que salga: “Este proyecto lo hace el conjunto del PSOE y ha sido así siempre. Y después tiene unos líderes que aportan, pero le ponen cara y voz a un proyecto que es colectivo e histórico”.



Madina se ha querido mostrar contundente ante la pregunta de si confía en que las ponencias política y económica sobre las que está trabajando el partido para preparar el 39 Congreso serán asumidas por el próximo líder socialista, sea quien sea. “En otro partido no sé, en este es imposible”, ha aseverado.



Y es que el diputado ha sentenciado que no cabe posibilidad alguna de que haya persona “que quiera ser secretario general que no sepa que el proyecto es del partido, con todas las aportaciones que cada persona quiera hacer, incluida la persona que se presenta a secretario general”. Un matiz que ha apuntado tras asegurar que la elaboración de la ponencia del 39 Congreso tiene unos plazos y los documentos que finalmente se redacten se enviarán después a las agrupaciones locales “para que los militantes puedan hacer las aportaciones que deseen y todas serán enormemente bien recibidas”.



“Va a ser un debate rico en la travesía que nos conduzca al Congreso Federal. Estoy convencido de que las resoluciones serán la hoja de ruta que el PSOE seguirá para convertirse en partido de gobierno con los modelos que nos parecen mejores”, ha concluido, según ha recogido Europa Press.