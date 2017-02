El Congreso 'acorrala' al Gobierno del PP para garantizar el derecho de asilo

Las cifras desde noviembre de 2015 dejan al Gobierno de España en mal lugar a la hora de ver a los refugiados que ha reubicado o reasentado. Y es que el número de solicitantes de protección internacional que han llegado al país representa apenas un 6% (1.034) de los que se comprometió el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Algo que no han pasado desapercibido en el Congreso de los Diputados.



Por ello, la Comisión de Interior del Congreso ha exigido, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, la puesta en marcha de medidas urgentes para garantizar el derecho de asilo en España y la Unión Europea (UE). “Estamos cansados de la inacción y de un reguero de muertes en el Mediterráneo y en las fronteras. Instamos ya a que hagan algo, lo que sea, pero que hagan algo, porque están provocando muertes”, ha reclamado la portavoz de inmigración de Unidos Podemos, Ione Belarra.



Una serie de ‘deberes’ que Unidos Podemos y PSOE han redactado al Ejecutivo de Rajoy donde destacan iniciativas como la creación de medidas seguras de entrada en España, poner fin a las devoluciones en frontera, mejorar las condiciones de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla y reforzar los medios de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).



Proposición no de ley que, como ha recogido Europa Press, también ha apuntado a la necesidad de mejorar el sistema de examen para solicitudes de asilo. Una cuestión que se podría lograr, según los diputados, con criterios más flexibles y reduciendo tiempos de tramitación. De la misma manera, la propuesta ha solicitado que se garantice que las entrevistas a solicitantes de asilo las realice personal especializado, que se agilice la reagrupación familiar y que se mejores la protección de los menores refugiados, así como acabar con la detección de los niños migrantes.

Asimismo, el texto transaccionado entre ambas formación ha instado a la necesidad de que el Gobierno español trabaje en la adopción de un Sistema Europeo Común de Asilo que responda al volumen de demanda. Unas peticiones al Ejecutivo popular donde tampoco han faltado que den un paso al frente para presionar con el objetivo de que se revise y adecue el conocido como Reglamento de Dublín II, que impide “la libre circulación” por la UE de los refugiados acogidos en ella.



Y es que Belarra ha recordado que los grandes problemas que persiguen a los migrantes que se lanzan a la búsqueda de un futuro se podrían solventar “desarrollando el reglamento de asilo que lleva desde 2009” pendiente. De hecho, la diputada de Unidos Podemos ha recriminado al PP su actitud ya que, a su entender, no deja de ser hipócrita, como ha recogido la agencia de noticias, que critiquen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la construcción del muro en México, cuando España ya tiene una “triple frontera con concertinas”, en referencia a Ceuta y Melilla. “La única diferencia es que ustedes pedirían a la UE que lo financie y no ha México”, ha concluido.



Unas críticas que ha recogido la portavoz del PP en dicha comisión, Carmena Navarro, que ha aseverado que el reglamento congelado desde 2009 “verá pronto la luz”. A su vez, la popular ha manifestado que su formación está comprometida con “los más vulnerables” y con las políticas en materia migratoria. “No se han parado de hacer mejoras en los CETI”, ha apuntado Navarro.

Respecto a Ciudadanos, la formación naranja ha justificado su abstención tras declarar que están de acuerdo con el fondo de la propuesta aunque han encontrado puntos de desacuerdos en ciertos aspectos. Un argumento que ha compartido el PNV aunque la organización vasca ha manifestado que su voto es favorable al ser un tema “de gran importancia”.



Desde el PSOE, Susana Sumelzo ha sido la encargada de defender la iniciativa. De esta manera, la diputada socialista ha cargado contra los populares por su actitud “insensibles” con la crisis de migración y le ha recriminado no estar a la altura a la hora de cumplir los acuerdos a los que llegó con la UE en materia de acogida y reubicación.