Aviso de la PAH a la Asamblea de Madrid: "No toleraremos ni un desahucio más"

El desahucio de una mujer con dos hijas de 5 y 7 años que se ha vivido este jueves en Parla ha coincidido con la llegada a la Asamblea de Madrid de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar los cortes energéticos. “No toleraremos ni un desahucio más”, se ha podido escuchar en el Parlamento regional de varios activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que han asistido al Pleno.



La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid -que agrupa a las comisiones de vivienda de las Asambleas 15M y a las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH)- llevan varios días recogiendo las firmas necesarias para presentar la ILP. Un objetivo que han completado en la Asamblea de Madrid.



A pesar de que los activistas han sido desalojados por reclamar desde la tribuna que no haya “ni un desahucio más”, el Pleno de la Asamblea de Madrid no ha rehuido del debate sobre la vivienda. “Esta mañana la sociedad civil madrileña ha dado el primer paso para llenar el vacío legislativo que Madrid sufre en materia de vivienda”, ha reprochado el diputado de Podemos Marco Candela.



Una alusión que el consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, Pedro Rollán, ha respondido asegurando que ponerle el “apellido” de integral a la ley no es el “manto bendito que va a solucionar absolutamente todo”. Asimismo, Rollán ha aseverado que la Comunidad de Madrid ya dispone de tres leyes y que se “goza de legislación y normativa suficiente para mantenerse a la cabeza en la facilidad de acceder a la vivienda por todos los colectivos en general”.



Visión que Candela no ha compartido y se ha apoyado en el desahucio de la familia de Parla de este mismo jueves. “Con una ley como la que propone la sociedad civil madrileña esto no habría ocurrido”, ha sentenciado el diputado de la formación morada. Y es que el político ha apuntado que “sin una legislación autonómica” que desarrolle “una norma con rango de ley” todo queda “en papel mojado”.



De esta manera, con la Ley Integral de Vivienda, la Comunidad de Madrid podría, como ha remarcado Candela, “regular el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”. Los impulsores de la ILP precisan en su petición que la ley que quieren que promueva la Asamblea “dote de eficacia, desarrollo y protección al Artículo 47 de la Constitución”, con un régimen de acceso general que reconozca el derecho de uso a una vivienda pública de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos que incluya el gasto de agua y de energía.



El consejero de Vivienda, después de agradecer la presencia de las personas que están participando en la ILP, ha rechazo ese análisis tanto de los colectivos como de Podemos negando que exista un vacío legal. Por otro lado, Rollán ha manifestado que le “aterroriza” que los diputados ‘morados’ hablen del acceso a la vivienda, ya que tienen “una manera muy peculiar de interpretar el derecho a la vivienda y de acceder también a la vivienda”. “Ya sabemos que a ustedes les gusta mucho la palanqueta, la patada en la puerta, tirarla abajo y todo tipo de elementos a los que nos tienen acostumbrados”, ha apostillado.