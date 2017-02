Los espectadores de 13tv quieren a Susana Díaz al frente del PSOE

Los espectadores de El Cascabel de 13tv apuestan por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para la liderar el PSOE. Así se recoge en la encuesta que el espacio conducido por Antonio Jiménez realizó anoche. Un sondeo que incluía a la dirigente socialista y a Pedro Sánchez, pero no al exlehendakari Patxi López. Y eso que él sí ha anunciado su candidatura a las primarias frente a Díaz, que no lo ha hecho todavía.



Según el barómetro de El Cascabel, un 68% de sus espectadores del programa estrella de la cadena de los obispos quiere a Susana Díaz antes que a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Y es que parece que la presidenta andaluza gusta, y mucho, a los seguidores de 13tv, ya que en todo momento lideró esta encuesta.



Ahora falta que la responsable de la Junta desvele si se presenta o no a las primarias del PSOE. Algo que podría hacer a lo largo de los primeros días de marzo. En concreto, según algunos medios, el 4 de marzo con motivo de los actos del 'Día de Andalucía'.





¡CERRAMOS EL BARÓMETRO! Un 68% prefiere a Susana Díaz antes que a Pedro Sánchez como líder del PSOE #ElCascabel14F https://t.co/k49qYOGBki — El Cascabel (@ElCascabel13tv) 15 de febrero de 2017