El Gobierno 'escurre el bulto' y responsabiliza a Europa del decreto de la estiba

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, insiste en que el real decreto ley sobre el sector de la estiba que tenían previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes no es una decisión voluntaria del Gobierno, sino una medida que se “ajusta” a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.



De la Serna asegura que si no se lleva a cabo ninguna reforma del sector de la estiba, “los españoles tendrán que pagar de su bolsillo 21 millones de euros más 134.000 euros al día de multa”.



Lo ha dicho a lo largo de una entrevista concedida a la cadena SER, donde el ministro de Fomento ha negado que ese decreto ley vaya a producir un deterioro en las condiciones laborales de los estibadores. “No veo nada en el decreto ley que diga que no podrán mantener los márgenes salariales", asegura Iñigo de la Serna.



Sin embargo, el ministro sí que ha señalado su voluntad de que “una empresa tenga la libertad de poder contratar a quien quiera”. Algo que considera que ocurre “en todos los sectores menos en la estiba, donde las empresas solo pueden contratar trabajadores inscritos en la Sagep”.



Por último, afirma que la aprobación de ese decreto implica la “defensa” de las personas que están en desempleo y “puedan trabajar en la estiba”.



Huelga desconvocada



La entrevista al ministro de Fomento se produce 12 horas después de que los estibadores anunciaran la desconvocatoria de la huelga que estaba prevista para los días 20, 22 y 24 de febrero.



El retraso en la aprobación del decreto ley que pretende reformar el sector de la estiba ha sido valorado por unos trabajadores que avisan que ‘no bajarán la guardia’.