La falta de plantilla ‘enciende’ las alarmas entre los bomberos madrileños

La situación de los bomberos ha llegado a la Comunidad de Madrid. El sindicato CSIF ha sido el encargado de poner en conocimiento del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, la realidad y las reivindicaciones más importantes que tiene el colectivo. Y es que el escenario que vive esta profesión marca una serie de necesidades.



Mientras tanto, una palabra se decanta como una de las grandes protagonistas: déficit. La “falta de personal en los parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, denuncia CSIF, provoca una situación de “alarma que este déficit genera entre los propios bomberos y en la ciudadanía”. Por ello, con el objetivo de paliar este problema y preocupación y que este concepto deje de aparecer en el lenguaje de este colectivo, la organización sindical exige al Ejecutivo de Cristina Cifuentes que adelante la oferta de empleo prevista para 2019 a 2018.



“De tal manera, las 55 nuevas plazas previstas para el 19 se sumarían a las 50 de 2018, con lo que el próximo año la oferta sería de 105 plazas”, calculan desde CSIF. No obstante, el sindicato insta a la Comunidad de Madrid a que “estudie una ampliación de la oferta de empleo”. Pero las inquietudes de los bomberos no se han quedado ahí.



El “desajuste horario” y “la decisión del Gobierno regional de pagar las horas extras a precio ordinario” son las otras dos reclamaciones que traslada CSIF a Garrido. El pago de esta jornada de más que echan los bomberos se sitúan, en palabras del sindicato, “muy por debajo de lo pactado en el Acuerdo de Jornada y Horarios de 23 de julio de 2010”. Un movimiento que hizo el anterior gobierno de la Comunidad de Madrid y que los profesionales no han pasado por alto.



“Esto ha obligado al Cuerpo de Bomberos a judicializar casi 1.000 procesos individuales, con el sobrecoste que está ocasionando para la Comunidad de Madrid que se la condene en costas”, recuerda la organización sindical. De esta manera, CSIF apunta al nuevo Ejecutivo para que “regularice todas las situaciones extrajudicialmente” y así “evitar que la mala praxis del Gobierno anterior repercuta en el bolsillo de los ciudadanos”.



Asimismo, el sindicato pone sobre la mesa una reivindicación de todos los empleados públicos: recuperar la jornada de 35 horas. Una petición que CSIF ya ha trasladado a Garrido para comenzar a sopesar “la necesidad de iniciar negociaciones para la recuperación de los derechos arrebatados durante la crisis”.