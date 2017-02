Iglesias lamenta que Aznar y González echen “gasolina al fuego” con el encarcelamiento de Leopoldo López

Venezuela vuelve a aparecer en la escena mediática. Y José María Aznar y Felipe González han sido los encargados de volver a rescatar la situación del país latinoamericano. A través de un acto conjunto, ambos expresidentes exigirán la excarcelación de Leopoldo López. Un acto por el que ha sido preguntado a Pablo Iglesias.



El secretario general de Podemos ha aseverado que ambos exdirigentes lo único que consiguen es echar “gasolina al fuego” con este tipo de actos. En declaraciones a los medios en el Congreso, tal y como ha recogido Europa Press, al ser preguntado sobre el mencionado evento, Iglesias ha lamentado que Aznar y González lleven “en los últimos tiempos una actitud paralela”.



“Están prácticamente de acuerdo en todo, incluso en que un Gobierno de gran coalición, que es lo que tenemos, es lo más sensato para España”, ha lamentado el líder de la organización morada. Pero la crítica de Iglesias sobre la actitud de González y Aznar se ‘endurece’ a la hora de ver la posición que ha decidido tomar en este conflicto venezolano el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.



El diputado ha contrastado esta actitud con la que ha tomado Zapatero “que ha estado en varios países de América Latina y en Venezuela también intentando ayudar a resolver los problemas a través del diálogo”. “Mientras, estos dos señores parece que lo que prefieren es echar gasolina a los incendios”, ha criticado.



“Nosotros pensamos que nuestro país tiene que tener una relación estratégica con todos los países de América Latina, respetar su soberanía y, en todo caso, ayudar a solucionar los problemas, no a echar más gasolina al fuego, que creo que es lo que históricamente han hecho tanto el señor Felipe González como José María Aznar”, ha apuntado Iglesias.



Un ataque que el líder de Podemos ha dirigido a los dos expresidentes, aunque en el caso de Aznar ya “no sorprende”. Y es que Iglesias ha recordado que se trata del “señor de la foto de las Azores que contó a todos los españoles que había que bombardear Irak porque había armas de destrucción masiva cuando no las había”. Sin embargo, el político ha matizado que “en el caso de Felipe González, que sigue representando simbólicamente algo muy importante en nuestro país, es triste que esté alineado con la extrema derecha en cuestiones de política internacional”.



Respecto sobre si su formación condena el encarcelamiento de Leopoldo López, Iglesias ha recordado que siempre se han posicionado en contra de “que alguien pueda estar en la cárcel por sus ideas”. “Y esto lo decimos de cualquier país, no sólo de los países que interesan por razones de política interna en España. Nosotros dijimos hace poco que la presencia del Rey de España en Arabia Saudí nos parecía escandalosa”, ha concluido.