La lista de espera en Madrid empieza el año superando de nuevo los 80.000 pacientes

No ha sido un buen inicio de 2017 para la lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid. Si el cierre de 2016 reportó una ligera mejora en el primer año del plan de choque del Gobierno de Cristina Cifuentes, enero supone un revés en el objetivo de adelgazar las cifras al crecer ésta en 1.471 usuarios. Mientras que diciembre concluyó con 78.928 personas pendientes de ser operados, en un mes este número se ha disparado hasta los 80.399, reduciendo el buen resultado que se tuvo de noviembre a diciembre cuando la lista de espera encaraba la recta final del año con 81.121 personas.



Y es que las dos listas que utiliza la Comunidad de Madrid para computar a los pacientes no han mejorado con la llegada del nuevo año (cabe destacar que ya en enero de 2016 la lista de espera quirúrgica también vivió un repunte, aunque menor, con 80.452 pacientes). La lista estructural ha engordado su cifra en más de 4.000 personas, mientras que la de usuarios que rechazan una derivación ha hecho lo mismo en cerca de 200 personas. La variación intermensual en la estructural ha aumentado un 6,69%, pasando de los 60.412 pacientes a los 64.729; el rechazo de las derivaciones también ha vivido un leve crecimiento (de 11.696 a 11.884).



No obstante, de diciembre de 2016 a enero de 2017 también hay algunas lecturas positivas. Y esas llegan al ver el tiempo medio de espera en ambas listas. La demora en la estructural se ha conseguido reducir en 1,48 días (de los 55,37 días a los 53,89) y los pacientes que rechazaron una derivación a otro centro que no sea el suyo ahora tienen que esperar 5,22 días menos (de los 166,52 días de espera media a los 161,30). A pesar de ello, estas cifras se sitúan notablemente lejos de las de enero de 2016 cuando la demora era de 43,80 días y de 134,16 días, respectivamente.



El plan de la Consejería de Sanidad ha superado, en un principio, la primera fase. “Se ha trabajado en modificar la estructura de la lista de espera que los pacientes que esperaban más tiempo se vea reducido”, manifestaron a ElBoletín.com desde el departamento de la Comunidad de Madrid para valorar el primer año del plan de choque. Por ello, una vez “ordenadas” las diferencias entre pacientes que rechazan o no las derivaciones, el Ejecutivo regional, según afirmaron, se pondría manos a la obra “en reducir las demoras medias”: primero reducir la “disparidad” para poder atajar, incidieron.



Sin embargo, los pacientes que más tiempo llevan en la lista de espera no han cambiado su situación en este último mes, aunque en el último año sí se ha logrado pulir, en algunos puntos, este problema. Los usuarios madrileños que rechazaron una derivación y que llevan más de 360 días esperando para ser intervenido quirúrgicamente han vivido un ascenso intermensual: se ha pasado de los 313 personas a las 369. Un aspecto parecido que ha sucedido en aquellos que se engloban dentro de la lista estructural y que entran dentro del abanico de esperas mayores.



Mientras que en diciembre de 2016 había 926 madrileños que llevan más de 180 días de espera, en este inicio de año la cifra se ha ensanchado hasta las 1.218 personas (en enero de 2016 se situó en 849). Algo que también ha sucedido en aquellos pacientes que su espera se encuentra entre los 60 y los 180 días: de un mes a otro hay 3.106 personas más. Por su parte, donde más se ha reducido ha sido entre los que llevan 30 y 60 días pasando de los 18.523 usuarios a los 12.203.