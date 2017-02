El PSOE pide que el fiscal general explique si presionó a favor del presidente de Murcia

El PSOE va a solicitar la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique si el Gobierno le está “presionando” para que no impute al presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, en el marco del 'caso Púnica'.



“Nos parece muy grave las injerencias políticas para que el fiscal sea el brazo ejecutor del Gobierno”, ha afirmado el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso sobre la información publicada hoy por el diario El Mundo. Para el socialista el fiscal general debe dar cuenta si le está “presionando” para que no impute al presidente murciano.



El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, ha defendido la “autonomía” de la Fiscalía en la elaboración de sus informes y ha negado que el Ejecutivo le haya ordenado no acusar Pedro Antonio Sánchez. Se trata de un “funcionamiento normal” del Ministerio Público, que es una “institución jerarquizada”, ha señalado, según Europa Press.