El Gobierno recurre al feminismo para justificar su decreto sobre los estibadores

En abril del año pasado, la comisión parlamentaria de Fomento y Vivienda de Andalucía aprobó una PNL presentada por Izquierda Unida donde se instaba a adoptar las medidas oportunas para que la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Algeciras eliminase de inmediato “las trabas que están impidiendo la incorporación de mujeres".



Aquella votación contó con los votos favorables de PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. El Partido Popular, se abstuvo. Sin embargo, meses después, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, asegura que ‘su’ real decreto ley sobre el sector de la estiba está pensado, entre otras cosas, para “permitir la igualdad entre hombres y mujeres” en el sector.



De hecho, Iñigo de la Serna ha insistido en las últimas 48 horas sobre la situación que vive la Asociación de Mujeres Estibadoras del puerto de Algeciras, que denuncia que no hay ninguna mujer trabajando entre los casi 2.000 trabajadores del puerto.



Una insistencia del ministro tan ‘extraña’ – teniendo en cuenta la votación del PP en el Parlamento Andaluz sobre esa misma cuestión – como la indignación ‘feminista’ que se ha despertado en sectores generalmente poco sensibilizados con la causa. Referentes de opinión y medios de comunicación conservadores denuncian de repente la falta de oportunidades para las mujeres en el sector de la estiba.



Indignación de las estibadoras



Una preocupación repentina que no solo indigna a los estibadores, si no a las mismas mujeres estibadoras. La Asociación de Mujeres Estibadoras del puerto de Algeciras, a través de su presidenta, Raquel Saavedra, ha lamentado la actitud del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a quien acusa de “utilizar” la incorporación de la mujer en el sector de la estiba del puerto algecireño como instrumento para conseguir sus objetivos.



“No nos vais a manipular” asegura Raquel Saavedra, que está segura de que la Sagep “iba a incorporar mujeres en la próxima tanda de aspirantes”.



Algeciras no es el único puerto que no cuenta con mujeres entre los estibadores. La Coruña, Vigo, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria tampoco tienen estibadoras dentro de su plantilla. Sin embargo, otros puertos como Gijón, Barcelona y Valencia sí que cuentan con mujeres en su plantel. De hecho, en la capital del Turia hay más de 200 estibadoras.



Según informa el responsable de comunicación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Miguel Rodríguez, a elboletin.com, el hecho que haya mujeres estibadoras en un puerto o no depende de dos cuestiones principales: La tecnificación del trabajo y las convocatorias laborales.



“A medida que el trabajo se ha tecnificado, que la tecnología ha desarrollado la maquinaria, las mujeres estibadoras han podido competir en igualdad de condiciones, ya que mengua la importancia de la fortaleza física”, asegura el responsable de comunicación de la CETM.



Miguel Rodríguez afirma que la tecnificación es la razón por la que en puertos como Valencia hay más de 200 estibadoras. “Ojalá hubiera tantas mujeres en todos los puertos. Queremos que haya igualdad, queremos tener compañeras, ¿cómo no vamos a quererlo?”, afirma un sorprendido Rodríguez, que tacha como “lamentables” las últimas aseveraciones del ministro de Fomento.



“Solo intenta (de la Serna) desprestigiarnos”, denuncia.