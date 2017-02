Prisión bajo fianza de 15.000 euros para la ex consejera de Camps Milagrosa Martínez

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha decretado este miércoles el ingreso en prisión bajo fianza de 15.000 euros para la ex consejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez, conocida como 'La Perla', por su condena de nueve años en relación con los amaños de la feria de turismo Fitur entre las ediciones de 2005 a 2009. Se trata de la pieza 3 del caso Gürtel.



Horas antes, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión inmediato para la exconsejera de Francisco Camps y para su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, condenado a seis años de cárcel.



La fiscal, en una comparecencia que ha arrancado este miércoles a las 09:30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha reclamado esta medida cautelar ante la gravedad de la pena y pese a que la sentencia del tribunal valenciano no es firme.



Durante la vistilla, la defensa de la exconsejera de Camps había pedido al tribunal que adoptara medidas alternativas a la privación de libertad y les había informado de que su clienta atraviesa dificultades económicas porque se le “ha acabado el paro” y tiene todos sus bienes embargados, según informa elpais.com. Yras conocer la decisión judicial, el abogado de Martínez ha asegurado que “intentará reunir el dinero, aunque será difícil porque no tiene ingresos”. La exconsejera tiene hasta el 20 de febrero para presentar el dinero.