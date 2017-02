Montoro insiste en que no hubo amnistía fiscal y ve "lamentable" el caso Rato

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste: no hubo amnistía fiscal, “mal que les pese a algunos”. Así lo ha afirmado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la que ha señalado que “declarar el patrimonio a un tipo de interés con nombres y apellidos y la obligación de identificar la renta de ese origen” no es amnistía fiscal. Para el titular de Hacienda el Gobierno del PSOE sí que llevó a cabo esta medida una amnistía era lo que hacían los gobiernos socialistas, “donde eran anónimos”.



“Aquí se investiga”, ha defendido Montoro ante las preguntas del PSOE y Ciudadanos al respecto con motivo de las últimas informaciones en torno al informe de la ONIF sobre Rodrigo Rato, que apunta que habría defraudado 6,8 millones de euros.



Sobre este asunto el portavoz del PSOE en la Comisión mixta, Antonio Hurtado, ha afirmado que el documento de la Agencia Tributaria “revela una realidad escandalosa, donde de un ministro milagro se desvela lo que es un auténtico defraudador compulsivo”. “Son muchos los desmanes que se han puesto de manifiesto en ese informe”, ha remarcado el socialista, que ha recordado que Rato “blanqueaba capitales en paraísos fiscales” estando al frente del FMI.



“¿Por qué no en vez de ir a por los emigrantes retornados, por las comprobaciones a trabajadores por cuenta ajena, investigó el enorme fraude que tiene en los 31.500 defraudadores que se acogieron a su amnistía fiscal?”, ha preguntado Hurtado a Montoro, que ha destacado que Rato se acogió a ese “auténtico nido de defraudadores de cuello blanco”.



Asimismo, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Juan Carlos Girauta, ha preguntado al ministro “¿por qué no vigiló su Ministerio a Rodrigo Rato tras acogerse ligación de la Amnistía Fiscal que realizó en 2012, ya que siguió defraudando a Hacienda hasta 2015?”.



Ante estas cuestiones sobre el conocido como ‘caso Rato’ Montoro ha asegurado que es “lamentable” que haya indicios en torno al fraude del que exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, pero ha presumido de que este asunto demuestra que “las instituciones funcionan”. “Lo que no existe es impunidad para nadie”, ha sostenido el titular de Hacienda, que ha recordado que en abril de 2015 ya advirtió en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros que la Agencia Tributaria estaba investigando las actividades de Rato en base a la declaración 720, “que es la que obliga a declarar los bienes y derechos en el exterior”.

“Ésta es la consecuencia de esa investigación”, ha dicho el ministro de Hacienda, que ha pedido “celebrar” que en España sea “un país, donde, con independencia del relieve de la persona, pueda ser objeto de investigación”.