La Guardia Civil, ¿un cuerpo de segunda para el Gobierno?

Las condiciones para ser guardia civil “evidencian” que se les considera policías “de segunda”. Es una afirmación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que a pesar de lo aprobado ayer en el Congreso - equiparación de sueldos entre la Guardia Civil y las otras policías –, denuncian un trato discriminatorio en comparación con el resto de cuerpos policiales.



El caso más llamativo de esa consideración ‘inferior’ es el aspecto salarial. Por ejemplo, mientras un policía nacional base recién jurado puede cobrar alrededor de 1.500 euros netos al mes, un agente de la Benemérita recién salido de la Academia no gana más de 1.200 euros netos mensuales. De hecho, ni siquiera un guardia civil con más de 12 años de antigüedad alcanza salarialmente a un policía recién jurado, ya que el sueldo de los más veteranos del cuerpo apenas sobrepasa los 1.400 euros netos al mes.



Esta brecha salarial se hace aún más grande cuando comparas el sueldo percibido por la Guardia Civil con el que reciben los agentes de las policías autonómicas. La Ertzaintza en el País Vasco y los Mossos d´esquadra en Cataluña ganan cerca de 2.500 euros netos al mes por hacer su trabajo. Esto no indica ningún privilegio, si no lo precariedad salarial existente en la Benemérita.



El colmo ocurrió en las nóminas de enero de 2017, cuando 45.000 trabajadores de la Guardia Civil sufrieron, por error, un recorte de 400 euros al mes. Esto es, miles de agentes cobraron en enero cerca de 800 euros como salario. El Gobierno asegura que está subsanando lo ocurrido.



En cualquier caso, cuando la Guardia Civil reclama un aumento de sueldo – una equiparación salarial – salen voces discordantes asegurando que los agentes de la Benemérita ‘disfrutan’ de una vivienda incluida en el salario. Sin embargo, la realidad es que solamente el 50% del cuerpo disfruta de ese derecho. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) asegura a elboletin.com que no más de 35.000 guardia civiles (hay cerca de 75.000 en total) reside en una casa cuartel.



“Un cuerpo de segunda”



El 9 de mayo de 2016, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso por acceso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo.



En dicha convocatoria se aprecia “la discriminación de los trabajadores de la Guardia Civil respecto a sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Una desconsideración intolerable que vuelve a refrendar que los guardias civiles son considerados policías de segunda”, denuncia en un comunicado la Asociación Unificada de Guardias Civiles.



Esa denuncia se refiere a los criterios académicos de selección. A los futuros guardias civiles se les pide únicamente contar con el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que a los policías nacionales se les solicita el de Bachillerato. “¿Es que acaso los guardias civiles deben enfrentarse a tareas más cómodas y sencillas que requieran un nivel inferior de formación?” pregunta la AUGC.



Sin embargo, ésta la única diferencia en las condiciones de acceso a la Guardia Civil respecto al Cuerpo Nacional de Policía. “Mientras que para acceder a éste se ha eliminado el límite de edad, los futuros guardias civiles no deben superar los 41 años, ya cumplidos o por cumplir a lo largo de 2016”, afirma la plataforma de guardia civiles.



La AUGC denuncia que “estamos ante un mensaje inequívoco: queremos policías nacionales con estudios, porque lo que pierdan de facultades con la edad lo suplen con su inteligencia. En cambio, para los guardias civiles nos valen peor formados, pero, eso sí, en edad de merecer. Que por lo menos corran, parecen venir a decir”.