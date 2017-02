Cifuentes denuncia los enredos en el PP desde el entorno de Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido en una entrevista en RNE que no va a comentar nada de Esperanza Aguirre “porque los entornos de Aguirre están intentando enredar” y por ese motivo ha rechazado comentar el hecho de que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid reconociera en una rueda de prensa haber vuelto a cometer una infracción de tráfico al desvelar entre risas que volvió a detener su coche en el carril bus de Gran Vía, precisamente el mismo tipo de vía por el que hace dos años fue multada tras detener su coche y darse a la fuga tras arrollar a un agente de Movilidad.



“Los entornos enredan mucho, andan enredando y que por eso no voy a comentar nada ni lo de la parada en el carril bus de Esperanza Aguirre ni de la propia Esperanza Aguirre” ha admitido Cifuentes, que ha revelado que aunque tiene “mucho cariño a Esperanza (con la que ha trabajado muchos años y de la que dice ha aprendido mucho) me temo que los entornos enredan mucho” y ha desvelado que “llevan muchos años haciéndolo y eso no es ninguna novedad”.



“Acto de contrición en la radio”



A pesar de esta revelación, Cifuentes se resiste a comparar lo que pasa en el PP de Madrid con la situación vivida en Podemos, con el ‘entorno de Pablo Iglesias, y asegura que lo que ocurre en el Partido Popular “no tiene mayor importancia” cuando en Podemos a “la disidencia se la manda al destierro” y ha añadido que sólo tiene importancia cuando el entorno de Aguirre consigue su objetivo: enredar y para evitarlo dice que hace un “acto público de contrición en la radio para que se enteren todos”.



Y es que minutos antes aprovechó para pedirle disculpas por calificar el abandono de la presidencia del PP regional de “deserción”, ya que se ha enterado que le ha molestado al entorno de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.



Cifuentes se justificó afirmando que aunque en un momento dado utilizó la palabra deserción, la usó como sinónimo de abandono. “Esperanza si te ha molestado te pido disculpas en público, no quería molestarte y te pido disculpas”, aseguró la presidenta regional.



Y a la pregunta de si le ofrecería se parte de su equipo responde “Si ella quiere yo no tengo ningún problema”.