La Fiscalía General pide no investigar al presidente de Murcia

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal Supremo piden a la Justicia que no siga adelante con la investigación a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, porque consideran que las pruebas presentadas al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no son lo suficientemente esclarecedoras.



Así lo aseguran diversos medios, como El Mundo y la Cadena SER, que informan que la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, ha firmado un informe en contra del criterio de las fiscales asignadas al caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez.



Las fiscales asignadas al caso como la teniente anticorrupción coinciden en la conveniencia de investigar a la senadora del PP Pilar Barreiro, pero en absoluto comparten la decisión de investigar a Pedro Antonio Sánchez.



En el informe remitido por la Fiscalía General del Estado, y al que ha tenido acceso del diario El Mundo, se considera que Sánchez no llegó a “formalizar los contratos de publicidad” en su favor y que, por tanto, “no se ha producido prejuicio alguno para las arcas públicas”. Aun así, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen.



Recordar que el juez Eloy Velasco atribuye al presidente de Murcia los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Según la instrucción, los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público campañas de imagen en internet.