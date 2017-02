Cifuentes se disculpa con Aguirre por acusarla de “desertar” de la presidencia del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que dimitió ayer como presidenta de la gestora del PP de Madrid para presentar su candidatura para presidir el PP regional, aseguró en RNE que su campaña “va a costar muy poco” y confirmó que “no va tener coste para el partido, grupo parlamentario ni para nadie”, sino que van a hacer “una bolsa a escote” entre ella y su equipo “y nosotros correremos con los gastos”.



Sobre que se presenten distintas candidaturas a la presidencia del PP de Madrid, considera Cifuentes que “es bueno que si hay proyectos haya confrontación” y añadió que le parece “muy bien que cualquier compañero que se quiera presentar -y que crea que tiene un proyecto- lo haga”.



A la pregunta de si cree que Esperanza Aguirre va a presentarse, responde Cifuentes que “eso tendrá que decirlo ella, aunque ella dijo que no pero yo no lo sé” y aprovechó para pedirle disculpas por calificar el abandono de la presidencia del PP regional de “deserción”, ya que se ha enterado que le ha molestado al entorno de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.



Cifuentes se justificó afirmando que aunque en un momento dado utilizó la palabra deserción, la usó como sinónimo de abandono. “Esperanza si te ha molestado te pido disculpas en público, no quería molestarte y te pido disculpas”, aseguró la presidenta regional.



Y a la pregunta de si le ofrecería se parte de su equipo responde “Si ella quiere yo no tengo ningún problema”.



Y asegura que se presenta a la presidencia del PP madrileño porque muchos afiliados le han pedido que se presente. “Es importante que nuestra gente vuelva a recuperar la ilusión, ese el objetivo”.