La Marea Blanca lamenta el “muy modesto” incremento del presupuesto sanitario de las CCAA

Las comunidades autónomas van dejando ver cuál será su presupuesto para 2017. No obstante, todavía quedan regiones cuyas cuentas siguen siendo una incógnita. Por el momento, las negociaciones, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, están cerca de cerrarse, pero no se conoce nada del contenido, más allá de pequeñas pinceladas. Y ante esta incertidumbre, la Marea Blanca ha decidido cargar contra la actitud de estos gobiernos regionales.



“Resulta escandaloso que a estas alturas, tres comunidades autónomas (Madrid, Castilla y León y País Vasco) no hayan ni tan siquiera presentado los presupuestos, porque eso supone que se aprobaran como pronto al filo del verano y solo serán de aplicación en el segundo semestre del año”, advierte la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.



A pesar de que el resto de regiones sí han dejado ver cuáles serán sus cuentas para este año, la federación prefiere analizar la partida destinada a la sanidad “con prudencia” ante la falta de presupuestos en estas tres comunidades autónomas señaladas. Sin embargo, la Marea Blanca sí ha procedido a hacer un pequeño análisis de los datos que sí han facilitado algunos gobiernos.



Y entre las conclusiones, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lamenta el crecimiento “muy modesto” de los presupuestos para la sanidad. “Sólo en cinco de las 14 comunidades autónomas [que han presentado sus cuentas para este año, es decir, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria] se superan los de 2010 que fue el momento de mayores presupuestos per cápita destinados a la sanidad pública”, remarca el colectivo.



Por ello, la Marea Blanca ha puesto el foco sobre el resto de regiones ahondando en la “gran diferencia” entre los presupuestos por habitante y año de las comunidades autónomas, “diferencia que estimamos excesiva, no justificada y lesiva para la cohesión y la equidad”. Y es que la federación marca que entre Andalucía (región con menor presupuesto per cápita) y Navarra (con mayor presupuesto per cápita, aunque “hay que tener en cuenta que faltan los presupuestos de País Vasco que tradicionalmente está a la cabeza en este tema”) existe una diferencia de 527 euros, algo que es “muy exagerado” y que “obviamente hace casi imposible que se den las mismas prestaciones con igual nivel de calidad”.