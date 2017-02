Los comerciantes denuncian que la libertad total de horarios sólo ha favorecido a las grandes superficies

El comercio tradicional reclama acabar con la libertad total de horarios que impera en la comunidad de Madrid porque, al contrario de lo que aseguran las grandes superficies, destruye empleo al haber provocado “el cierre de 2.500 comercios la región”, muchos de ellos, considerados “tiendas emblemáticas”.



La Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) afirma en un comunicado que el estudio relativo a horarios comerciales presentado por ANGED, la patronal que representa a las grandes superficies, ofrece datos que no se corresponden con la realidad del sector cuando se asegura que la libertad de horarios ha generado 15.500 empleos en el comercio de la Comunidad de Madrid.



Por el contrario, la Confederación de Comercio de Madrid afirma que desde que en 2012 el Gobierno de la Comunidad de Madrid promulgó el Decreto que estableció la libertad de horarios comerciales “no sólo no se crearon nuevos empleos sino que se destruyeron 15.000 puestos de trabajo en los tres primeros años”.



Además, pone de manifiesto que “en la actualidad, el empleo en el sector comercio crece, en la Comunidad de Madrid, por debajo de la media nacional, a pesar de haber entrado en un escenario de mejora económica, subrayando que “la ocupación en el sector en la Comunidad de Madrid está por debajo de otras regiones como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco.



Por otro lado, COCEM denuncia que “desde que entró en vigor la medida liberalizadora en 2012, se han cerrado más de 2.500 empresas del sector comercio, 1.350 en el último año, de las cuales un 90% eran comercios de menos de 5 trabajadores”. Unas cifras que, a su juicio, demuestran que “la medida no favorece al comercio tradicional sino solamente a la denominada gran distribución”.



Barrios sin comercios



Desde COCEM alertan que, además del impacto negativo en la actividad económica, “esta desaparición de comercios tradicionales- muchos de ellos tiendas emblemáticas- va a provocar la desertización de las zonas comerciales de los barrios de los municipios de la Comunidad de Madrid.”



El presidente de COCEM, Luis Pacheco, señala que “en Madrid, en lugar de fomentar el comercio-ciudad como hacen el otras comunidades autónomas y en el resto de capitales europeas, la liberalización de horarios comerciales está fomentando tener locales comerciales vacíos, y eso perjudica gravemente la imagen de la ciudad, genera más inseguridad en muchas zonas y reduce la recaudación pública”.



Además, esta confederación -integrada por 82 organizaciones de comerciantes madrileños y que representa a más de 50.000 establecimientos de la Comunidad de Madrid- afirma que, en contra de lo que afirma el estudio presentado por ANGED donde señalan que la libertad de horarios contribuye al bienestar del consumidor, “provoca obligar a los consumidores a estar esclavizados y tener que utilizar sus vehículos para desplazarse a los centros comerciales o grandes superficies para realizar las compras”.



Asimismo, desde COCEM muestran su preocupación por el impacto medioambiental que esto implica. Aseguran desde esta organización de pequeños y medianos comerciantes que “cada mes, sólo en los días festivos, se producen un total de 2 millones de desplazamientos desde el centro de los municipios a grandes superficies y centros comerciales de la periferia con un coste mensual de 7 millones de euros en combustible. “Quemar al mes 6 millones de litros de combustible además de un perjuicio económico para los ciudadanos tiene un impacto medioambiental preocupante”, señalan desde COCEM.



El presidente de COCEM, Luis Pacheco concluye diciendo que “no es admisible defender que la libertad de horarios tiene ventajas ni para el comercio ni para los consumidores Y alerta que “si ‘continuamos en esta línea, el futuro del comercio está en peligro, ya que se dirige hacia un mercado de monopolización de la oferta con todo lo que ello implica: subida de precios hacia al consumidor, falta de servicio liderado por empresas que basan su política comercial en el autoservicio”.



Pero no desde COCEM se quejan de la liberalización total de horarios comerciales que rige en Madrid, tanto CCOO como UGT hacen un balance “nefasto” de una libertad total de horarios que resumen en seis puntos: “No crea empleo: destruye el empleo de calidad; fomenta el contrato parcial; imposibilita la conciliación de la vida laboral y familiar; desregula los horarios laborales de los trabajadores y destruye el tejido comercial tradicional”.