El rival de Cifuentes a presidir el PP de Madrid espera que las primarias sean “limpias”

Luis Asúa se ha planteado dar batalla a Cristina Cifuentes en las primarias del PP. El actual presidente de los populares de Chamberí y exedil del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que cuenta con los avales “suficientes” para presentar su candidatura. Por ello, Asúa, el que parece único rival de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha avanzado que espera que la campaña y las votaciones sean “limpias”.



No obstante, el presidente del PP de Chamberí ya ha denunciado una serie de movimientos que le han disgustado. Y es que la intención de Cifuentes, también presidenta de la gestora del PP madrileño, pasa porque el Congreso que decida el futuro de la organización se celebre del 17 al 19 de marzo.



“Sigue son la idea de hacer la votación en el Puente de San José. Creía que iba a cambiar de opinión, pero no ha querido”, ha reprochado Asúa en declaraciones a Europa Press. Una fecha que ha provocado las críticas del PP de Puente de Vallecas hacia Cifuentes. “Esto crea desventaja para las personas que quieran presentarse y que no sean Cristina Cifuentes que lleva un tiempo haciendo precampaña”, ha señalado su presidenta, Eva Durán, a la agencia de noticias, al tiempo que habla de “indefensión total” porque no están los nuevos estatutos publicados.



Por todo ello, Asúa, el cual carga contra la supuesta corriente ideológica de centro-izquierda que ve en la presidenta regional, ya ha manifestado su intención de salir a “ganar” la presidencia. “El PP necesita una persona que dedique tiempo a revitalizar el partido”, ha aseverado el futuro rival de Cifuentes si se ratifican los avales que ha anunciado.