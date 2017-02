Los dependientes denuncian que Page aún no ha derogado el polémico decreto de Cospedal

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de Emiliano García-Page está incumpliendo el Pacto por la Dependencia que se firmó en campaña electoral ya que no ha derogado el decreto del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal.



Dicha plataforma se queja en un comunicado de que “tras 20 meses de legislatura desde la Consejería de Bienestar Social se sigue utilizando el Decreto de reconocimiento de la situación de dependencia del Gobierno de Cospedal con los gravísimos perjuicios que eso implica para el colectivo de personas que solicitan les sea reconocida su dependencia.



Desvela este colectivo de que pesar de que en el punto 2º de dicho Pacto por la Dependencia se decía de forma textual “Derogación del Decreto 26/20132 de 23 de Mayo del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha”, a día de hoy en todos los reconocimientos de grado sigue apareciendo dicho Decreto.



Además, de desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha recuerdan que llevan mucho instando a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez” a la derogación de esta normativa tan lesiva para este colectivo y sacar a la luz el nuevo procedimiento, recordando siempre el compromiso adquirido por el partido que sustenta el Gobierno actual y que la nombró en su cargo. Y revela que la respuesta es siempre es la misma, lo está estudiando un grupo de “expertos”.



La plataforma se muestra irónica con esta contestación al recalcar que “parece que tras 20 meses los ‘expertos’ no han conseguido elaborar el Decreto que sustituya al anterior y por tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha pueda cumplir el compromiso adquirido por escrito”.



Además, dicha plataforma recrimina que la Consejería no les haya incluido entre los expertos, a pesar de que son los destinatarios finales de las ayudas, revelando que no ha sido consultada en ningún momento, por lo que se temen que el Ejecutivo les presente la nueva normativa cuando ya esté terminada.



Por ello, acusan al Gobierno socialista de haberles utilizado como “mera mercancía electoral” y citan como muestra “la total dejadez sobre las propuestas que llevamos haciendo desde el primer día de mandato de esta consejera” entre las que citan la emisión de una tarjeta acreditativa de cuidador familiar de dependiente para evitar pérdida de tiempo en las gestiones que tenga que realizar ya que tiene que estar atendiendo a su familiar (que consideran tendría coste cero para el gobierno ) así como la oferta de cursos para los familiares cuidadores.



Concluyendo que las políticas de esta consejera son las mismas que las del consejero del ramo de Cospedal, José Ignacio Echániz. La platforma insiste así en su campaña de comparar el gobierno socialista con el del Partido Popular en materia de dependencia, al tiempo que denuncian el imcumplimiento de García-Page de su acuerdo de investidura.