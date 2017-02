Se mantiene la convocatoria de huelga de los estibadores para la próxima semana

La patronal de la estiba y el Ministerio de Fomento salen de la reunión negociadora mantenida este martes con la misma sensación con la que entraron. Alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sector antes de que entre en vigor el decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros este viernes parece improbable.



Hasta el momento, los estibadores han advertido que si no hay cambios en ese Real decreto presentado por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, llevarán a cabo una huelga portuaria los días 20, 22 y 24 de febrero. Una huelga que paralizaría las actividades importadoras y exportadoras del país.



Los estibadores aseguran que la reforma planteada por el Ejecutivo de Rajoy va más allá de la sentencia europea, que “solo” obliga a liberalizar parte del sector. Según contaron a elboletin.com, los estibadores consideran que De la Serna pretende aprovechar esa sentencia para hacer una “regulación de empleo encubierta” y deteriorar en más de un 50% los salarios de los trabajadores.



“Quieren criminalizarnos y que la gente nos odie”, lamenta uno de los portavoces de la patronal de la estiba.



El Gobierno asegura que esa no es su intención, sino cumplir la legalidad europea. Según narran desde el Ministerio de Fomento, en declaraciones a varios medios, la reforma de la estiba simplemente implica mayor liberalización del sector. Por ejemplo, Fomento pretende acabar con “el monopolio de la estiba” que tienen las sociedades de servicios portuarios, las Sagep, que es la que aglutina a los 6.150 estibadores que hay registrados en España.



Iñigo de la Serna comparte además la urgencia de llevar a cabo inmediatamente – el viernes – la reforma del sector porque existe el riesgo, asegura, de que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una severa sanción a España.



La reunión de este martes se suma a la que ya mantuvieron ambas partes el pasado viernes 10 de febrero. Entonces las posiciones no pudieron ser más encontradas, y se prevé que hoy se mantengan en la misma línea.



¿Qué piden los estibadores?



Los estibadores aseguran no estar en contra de una nueva regularización del sector, siempre y cuando esto no implique un deterioro en las condiciones laborales. Por ejemplo, en declaraciones a elboletin.com, Miguel Rodríguez, responsable de comunicación de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, asegura que cumpliendo estos tres puntos se respetaría la sentencia europea:





“Las empresas no tienen por qué estar dentro de la Sagep”. Esto es, admiten la posibilidad de que las empresas puedan estar al margen de las sociedades de servicios portuarios, que hasta ahora era una obligación para mantener la actividad empresarial.







“Las empresas podrán contratar personal ajeno a la Sagep, siempre y cuando exijan la formación necesaria para realizar la labor”. Rodríguez afirma que las empresas podrían contratar personal no inscrito en la Sagep, siempre y cuando estos tuvieran la formación necesaria para llevar a cabo el trabajo de manera satisfactoria.







“No tiene por qué haber personal fijo en la empresa”.