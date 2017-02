José Carlos Díez cree que Montoro debería haber dimitido por recaudar 20.000 millones menos

José Carlos Díez, coordinador de la ponencia económica del PSOE, arremetió hoy duramente contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en primer lugar por el hecho de que el Gobierno no haya presentado aún los Presupuestos y después porque se hayan recaudado 20.000 millones menos de lo previsto.



En opinión de José Carlos Díez “el PP es un desastre gestionando las cuentas públicas” y critica que se ha recaudado 20.000 millones menos de lo previsto, “por lo que en cualquier empresa al ministro de Hacienda le habrían despedido en 24 horas por hacernos pasar estos ridículos que estamos pasando en Bruselas".



Además, también calificó de es incomprensible que el Ejecutivo no haya presentado aún los presupuestos con una nueva pulla a Montoro, aunque sin nombrarle directamente: “no sé a qué ha dedicado el tiempo libre el ministro de Hacienda”, se preguntó.



Durante la entrevista, este economista rechazó valorar la imputación de Miguel Ángel Fernández Ordoñez por la salida a Bolsa de Bankia, argumentando que “ahora nos toca a todos respetar la actuación judicial” ya que “la Justicia tiene que dirimir si el Bando de España y la CNMV han tenido algún tipo de negligencia”.



Después de insistir en que “ahora lo que toca es respetar la división de poderes y la decisión de los jueces” adelanta su propuesta de futuro y dice que hay que avanzar hacia una “mejor regulación de mercados financieros internacionales, que haya mejor supervisión bancaria, generar el fondo de garantías de depósitos europeo y mejorar la protección del inversor consumidor”. Y añade que en su ponencia se va a concentrar en que “no volvamos a montar una burbuja (inmobiliaria) de la magnitud de la que hubo en el pasado".



Insiste en que su prioridad es que haya un mercado laboral con buenos salarios y que lo prioritario es “la creación de empleo y mejorar la situación salarial de un tercio de los trabajadores españoles que está en régimen de precariedad y con salarios muy bajos”.



Y también lanza otras propuestas como “hacer un plan inversión europeo con eurobonos que permita bajar la tasa de paro y a medio plazo sustituir empresas y empleo vinculadas a una burbuja inmobiliaria en otros nuevos sectores” aclarando que “aquí nos valen todos los sectores" desde la industria agroalimentaria, políticas de reindustrialización vinculados a la economía del mar y transporte marítimo en los puertos, sector servicios, nuevas tecnologías y digitalización y un programa de economía de las ciudades, entre otras alternativas.



En lo referente a la energía, José Carlos Díez dice que en el PSOE tienen claro que “la nuclear es una energía del siglo XX y vamos a apostar por nuevas energías del siglo XXI, las renovables, que además tienen una mejor sostenibilidad ambiental.”