PSOE e IU llevan al Congreso la conversación de Rajoy con Trump

La conversación de 15 minutos por teléfono del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el mandatario de EEUU, Donald Trump, sigue coleando una semana después. Y es que aún quedan muchas dudas sobre la charla que mantuvieron ambos en el descanso del partido copero que enfrentó al FC Barcelona con el Atlético de Madrid. De ahí que PSOE e IU, formación adscrita al grupo de Unidos Podemos, quieran que Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría den explicaciones al respecto.



El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, según se recoge en el orden del día de la sesión de control al Gobierno de este miércoles, preguntará al jefe del Ejecutivo si en esta conversación telefónica trasladó a Trump “alguna preocupación” por sus primeras decisiones. “¿Le trasladó al Presidente Trump en su conversación telefónica alguna preocupación por sus primeras decisiones?”, será la cuestión que hará el socialista al recién reelegido líder del PP.



Por su parte, el coordinador general de IU, Alberto Garzón, tratará de que la vicepresidenta del Gobierno se manifieste sobre las últimas declaraciones del mandatario americano en torno a las torturas y la amenaza nuclear. “¿Está el Gobierno dispuesto a exigir la retirada de las tropas norteamericanas de las bases militares ante la aceptación de la tortura y la posibilidad de lanzar armas nucleares, incluso en suelo europeo, manifestadas por el presidente Donald Trump?”.



Este mismo lunes Mariano Rajoy negó en una entrevista en Los Desayunos de TVE que se ofreciera al presidente de los Estados Unidos como mediador de América Latina.



“Yo no me ofrecí como mediador de nadie, ni de América Latina”, aseguró el presidente del Gobierno, que reconoció que “no nos explicamos nosotros bien”. Y es que, según él, lo que dijo fue que “tenía una buena interlocución en América Latina y tenemos una historia que nos une, afectos compartidos, lazos de toda suerte y muy buenas relaciones”.



Asimismo explicó que su obligación es llevarse “bien con todo el mundo”. De ahí que no critique “ni al presidente de EEUU, ni al presidente de Rusia, ni al presidente chino, ni al presidente de ningún país porque no tiene sentido salvo que sea un genocida y haga ataques contra las personas y los seres humanos”.



En el comunicado de Moncloa tras la conversación entre ambos mandatarios se afirmó que Rajoy dijo a Trump que “España, con un Gobierno estable y con una economía que crece a más del 3%, está en las mejores condiciones para ser un interlocutor de Estados Unidos en Europa, en América Latina y también en el Norte de África y Medio Oriente” y no se menciona en ningún momento el muro de México ni el veto a inmigrantes.



Mayordomo y las Azores



La semana pasada el PSOE ya criticó duramente el ofrecimiento de Mariano Rajoy a Donald Trump, como “interlocutor” con Europa y América Latina. Para el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, Rajoy se ofreció como un “mayordomo” y comparó esta situación con las imágenes de las Azores.



El jefe del Ejecutivo, según Jiménez, “se ha ofrecido como en una suerte de mayordomo” a Donald Trump “en vez de defender la posición de nuestros socios europeos”, que pasa por tratar de frenar la lista de iniciativas contraria a los derechos humanos que está llevando a el mandatario de EEUU.



Esta posición, señaló el portavoz de la gestora en una rueda de prensa en Ferraz, “nos retrotae a las peores imágenes de la Azores”, en referencia a la posición que José María Aznar defendió como George W. Bush ante la invasión de Irak.