El plan de choque de Cifuentes para los juzgados madrileños no convence a los sindicatos

El anuncio de la Comunidad de Madrid de destinar 1,7 millones de euros para arreglar las deficiencias en los juzgados madrileños no ha contado con el visto bueno de los sindicatos. A pesar de que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha comunicado esta inversión a las organizaciones sentadas en la Mesa Sectorial, éstas no han tardado en manifestar su malestar ante el procedimiento que ha llegado el Ejecutivo regional.



Representantes de STAJ, CCOO, CSIF y UGT han criticado este lunes, en declaraciones a Europa Press, que la Comunidad de Madrid no haya presentado el borrador al que se había comprometido. Un texto que prometió el consejero de Justicia, Ángel Garrido, y que en la reunión celebrada ha brillado por su ausencia. De hecho, ni el propio Garrido ha estado presente en la Mesa Sectorial relevando dicha responsabilidad a su ‘número dos’.



“No estamos nada satisfechos porque había un compromiso. Se está hablando de teoría y no hay medidas concretas. Deben negociarse primero las medidas y luego el presupuesto para ellas. Tampoco hay un borrador sobre el acuerdo de la Mesa Sectorial”, han sentenciado las fuentes sindicales a la agencia de noticias.



Y es que los sindicatos han querido dejar claro que el anuncio de la Comunidad de Madrid ha llegado sin presentación alguna por “escrito”, pese a que el Gobierno de Cifuentes no ha dudado en sacar una nota de prensa comunicando su plan de choque ante los desperfectos en las infraestructuras judiciales. Por ello, las organizaciones sindicales ya han lanzado una advertencia al Ejecutivo.



“Tiene que haber soluciones de carácter urgente. Ponemos de plazo hasta el 21 de febrero. Si no hay un borrador, estudiaremos medidas contundentes a emprende”, han advertido las mismas fuentes a Europa Press, tras asegurar que ya están recogiendo firmas tras ver la actitud de la Comunidad de Madrid.