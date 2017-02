Así ve la prensa internacional la victoria de Iglesias

Si uno repasa cómo ha tratado la prensa internacional lo sucedido en la Asamblea Ciudadana de Podemos de Vistalegre de este fin de semana acaba con la misma sensación que tienen la mayoría de los españoles: Triunfo del ‘radical’ Pablo Iglesias sobre el ‘moderado’ Iñigo Errejón. Una acepción que no comparte el secretario político, que considera que su estrategia de “construir pueblo” es más radical que la propuesta ‘pablista’.



Sin embargo, esa afirmación de Errejón no ha calado en la mayoría de los medios internacionales, como en el New York Times, donde se destaca la victoria de Pablo Iglesias, líder de la corriente que “defiende políticas de línea dura y contraria a las instituciones” sobre un Iñigo Errejón que representa “la política más conciliadora y moderada”.



El caso del New York Times no es ninguna excepción. El Financial Times británico titula que “Pablo Iglesias gana la lucha por el control de Podemos”, a quien los militantes han apoyado por su programa político, considera. El diario británico califica a Iñigo Errejón como un líder político que “había presentado un programa alternativo respaldado por un grupo de líderes más moderados de Podemos”.



El periódico The Guardian también se une a esa descripción del todavía secretario político de Podemos. “Pablo Iglesias aumenta el control de Podemos tras el desafío de un diputado más moderado”, destaca el medio, que considera que Iglesias ha defendido que Podemos “permanezca comprometido a sus raíces” mientras que Errejón “ha defendido una línea más pragmática y menos conflictiva a la hora de ganar poder político”.



En Italia, el diario La Repubblica, destaca la victoria por “mayoría absoluta” de Pablo Iglesias y la derrota de las tesis “más moderadas” de Iñigo Errejón. Además, menciona el éxito de Pablo Echenique, segunda persona más votada, y de Irene Montero, la mujer con más apoyo procedente de los militantes.



En Francia, Liberation abre su información sobre Vistalegre de la siguiente manera: “Apasionado y sincero para algunos, peligroso y populista para otros: Pablo Iglesias ha reforzado su control sobre Podemos”.



Por último, en el otro país vecino, Portugal, la edición del periódico Público considera que Pablo Iglesias salió “más fuerte” de Vistalegre y con un partido “más a su medida: más cercano a los movimientos sociales, más reivindicativo y menos próximo al PSOE”. Por parte de Iñigo Errejón, el diario luso considera que defiende una línea “más pragmática y con menos confrontación para ganar mayor espacio político”.