El plan de Rajoy para liderar el PP: “Un poco los fines de semana y los lunes”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes el nombramiento de Fernando Martínez Maíllo como coordinador general del PP. Y es que su fórmula para liderar el partido tras el Congreso Nacional celebrado este fin de semana pasa por dejar el “día a día” de Génova a Maillo, ya que tanto Rajoy como María Dolores de Cospedal se dedicarán en cuerpo y alma a trabajar para el Ejecutivo.



“Yo me dedicaré al partido un poco los fines de semana y los lunes”, ha afirmado el líder del PP en una entrevista en Los Desayunos de TVE en la que ha explicado que la ministra de Defensa y secretaria general del partido hará lo mismo. “Ninguno de los dos vamos a estar allí al frente, lógicamente el día a día lo tiene que llevar Maillo”, ha remarcado Mariano Rajoy, que ha defendido que tanto él como Cospedal se ocuparán únicamente de aquellos temas que requieran su “presencia”.



Asimismo, ha negado que Cospedal haya perdido competencias con el nuevo reparto de poder en el partido para que hubiera equilibrio con la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. “Es la secretaria general y lo ha hecho muy bien”, ha sostenido el presidente del Gobierno, que ha recordado que lleva en el cargo desde 2008 y Sáenz de Santamaría en el suyo “desde que llegué al Gobierno en 2011”.



“Siguen ahí porque confío en ellas, y porque lo han hecho muy bien. Lo que funciona bien no se cambia, es una afirmación de puro sentido común”, ha dicho.



Rajoy ha destacado que la figura de coordinador general no es nueva en el PP, ya existió con José María Aznar como presidente. Entonces, el elegido fue Ángel Acebes.