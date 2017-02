Rajoy admite que el Gobierno podría hacer “algo más” contra la corrupción

El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha reconocido que “por supuesto que podemos hacer algo más” en la lucha contra la corrupción y se ha mostrado “dispuesto a considerar cualquier propuesta” que se le traslade para aumentar la efectividad en este asunto. Eso sí, ha dejado claro que casos como el Gürtel o las acusaciones de fraude de Hacienda a Rodrigo Rato son asuntos de “hace 10 o más años”.



Así lo ha afirmado en una entrevista en Los Desayunos de TVE preguntado por la declaración este lunes de la exministra de Sanidad Ana Mato ante la Audiencia Nacional como partícipe a título lucrativo por los presuntos delitos de su ex marido Jesús Sepúlveda en el marco del juicio por la primera época de la trama Gürtel. Junto a ella también comparece el representante legal del PP.



“Buena parte de los casos a los que usted ha hecho referencia -en referencia al presentador, Segio Martín- se han producido hace 10 o más años”, ha señalado el líder del Partido Popular, que ha defendido que “hemos tomado muchas decisiones que afectaron a personas que ya no están en el PP”. Asimismo, ha continuado Rajoy, “hemos modificado muchas leyes” y “como partido estamos haciendo mejor las cosas, está mucho más profesionalizada la gerencia del partido”.



A pesar de ello se ha mostrado abierto a “cualquier propuesta” que se le haga para mejorar la lucha contra corrupción y que “esto no se vuelva a producir”. Y es que ha insistido en que estos casos han pasado factura al partido. “Nos ha hecho mucho daño”. Eso sí, ha evitado en todo momento mencionar las palabras Gürtel o Ana Mato.