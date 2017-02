Cospedal achaca el rumor de que se lleva mal con Maillo a la falta de otras noticias

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado este lunes convencida de que trabajará “muy bien” con el recién nombrado coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y no ha desvelado si quiere seguir siendo presidenta del partido en Castilla-La Mancha.



En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, ha admitido que si Maillo ha sido nombrado coordinador es porque ella tiene ahora “una función” --ser ministra de Defensa—“que no le va a permitir estar tan el día a día, tan en el detalle, como en el pasado”, de manera que el nombramiento de Maillo será bueno para ella misma y también para el partido.



En todo caso, ha asegurado que la colaboración con él “viene funcionando muy bien desde hace un año y medio”, cuando éste fue nombrado vicesecretario de Organización, y que está convencida de que así seguirá siendo. Si se especula sobre la posibilidad de una mala relación, ha añadido, es “a falta de otras noticias”.



Además, ha asegurado que no le molestó la gestión que hizo Maillo de la enmienda que presentó un concejal de San Clemente (Cuenca) contra la acumulación de cargos y que fue rechazada en la primera jornada del Congreso. Cospedal la ha atribuido a que “con carácter general”, la gente en las organizaciones suele responder que no cuando le preguntan si le gusta que alguien tenga más de una responsabilidad.



“Lo entiendo porque es humano”, ha dicho, antes de puntualizar, sin embargo, que en el PP hay muchas personas que tienen varias responsabilidades en el nivel local o provincial, por ejemplo, porque tiene mucha representación en las instituciones. Por eso ha afirmado que no le da demasiada trascendencia a esta polémica.



Cospedal no ha desvelado si aspirará a seguir siendo presidenta del partido en Castilla La Mancha y sólo ha dicho que hará lo que vea más necesario. Tampoco ha precisado cuándo tomará la decisión: “Los plazos se los pone una misma”, ha dicho.