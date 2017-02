¿Qué va a ser ahora de Iñigo Errejón?

Los resultados del proceso interno de Podemos dejan un claro ganador, Pablo Iglesias, y un derrotado, Iñigo Errejón. El todavía secretario político asume que sus cargos dependen de la nueva dirección, con mayoría ‘pablista’.

Iñigo Errejón, secretario de política y portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados

Juan Carlos Monedero está ‘fuera’ de Podemos, pero cuando habla todos saben que su opinión casa, generalmente, con la de Irene Montero, Rafa Mayoral y Pablo Iglesias, que junto con Pablo Echenique, son los nuevos directores de Podemos.



Monedero aseguró este domingo, nada más concluir la Asamblea Ciudadana de Vistalegre, que Errejón “tiene que tomar una decisión” sobre sus cargos. Esto es, que el hasta ahora número dos del partido sea quien decida dar un paso al lado para dejar espacio a los victoriosos.



Concretamente, Monedero afirmó que Errejón “tiene que asumir ahora si él quiere ser portavoz de la nueva línea política o entiende que tiene que representarla otra persona". De hecho, para el cofundador del partido, ni siquiera tiene mucho sentido la existencia de la Secretaría Política, órgano que dirige Errejón.



Entrevista a Monedero: "Creo que Íñigo [Errejón] ha tenido demasiado poder. El poder hay que repartirlo" https://t.co/8xiud9JxbP

Errejón admite que sus cargos dependen del nuevo Consejo Ciudadano, donde los pablistas ocupa el 60% de los asientos. https://twitter.com/hashtag/vistalegre2?src=hash">#vistalegre2 https://t.co/AktCK9YkrK">pic.twitter.com/AktCK9YkrK — Ander Cortázar (@andercortazar) https://twitter.com/andercortazar/status/830770957447000064">12 de febrero de 2017

"> https://t.co/9B2mTIPPk1 ">— EL PAÍS (@el_pais) https://twitter.com/el_pais/status/830486058110291968 ">11 de febrero de 2017Así lo expresó ante los micrófonos de Carne Cruda: “La Secretaría Política es un disparate […] Lo he dicho siempre, no puede haber un secretario general y un secretario político, porque es lo mismo".sigue siendo a esta hora el secretario político de Podemos y el portavoz parlamentario del partido. Es obvio que en los próximos días dejará de ostentar el primer cargo, que si no se queda vacante, recaerá previsiblemente sobre Pablo Echenique.Echenique ha sido la segunda persona más votada para el, lo que le convierte, de alguna manera, en el número dos del partido. Sin embargo, la voluntad de ‘feminizar’ Podemos, algo que ha repetido insistentemente Pablo Iglesias a lo largo de su campaña, puede traducirse en que esa posición sea compartida con Irene Montero.La jefa de gabinete de Pablo Iglesias adquiere a partir de ahora mayor relevancia interna y externa. Tanto es así que varios miembros de Podemos sospechan que será ella quien releve a Iñigo Errejón como portavoz parlamentario del partido.Por su parte, el hasta ahora número dos del partido se verá obligado – por los resultados – a replegar sus posiciones. Los militantes han dado plenos poderes al sector de Pablo Iglesias, sin despreciar aún así que Errejón ha obtenido el apoyo de más del 30% de los inscritos.El todavía secretario político asume que estará “donde decida la nueva dirección” y donde se considere “más útil”. Sin embargo, pide a la nueva Ejecutiva que respete el “mandato de pluralidad” ofrecido y demandado por los militantes.